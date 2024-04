Cyclisme : Catastrophe pour Vingegaard, Pogacar lâche un message

Arnaud De Kanel

Jeudi dernier, plusieurs coureurs ont été pris dans une chute spectaculaire sur la quatrième étape du Tour du Pays Basque. Parmi-eux, on retrouve Jay Vine, le coéquipier de Tadej Pogacar, mais également Jonas Vingegaard. Sur les réseaux sociaux, le coureur slovène a tenu à apporter son soutien à son coéquipier ainsi qu'aux autres victimes de cette terrible chute.

Les images ont fait parcourir un très gros frisson à toutes les personnes qui les ont visionné. Jeudi, lors de la quatrième étape du Tour du Pays Basque, une énorme chute à eu lieu dans une descente. Lancée à pleine balle, la majeure partie des coureurs présents dans ce qui restait du peloton a fini dans le décor à la sortie d'un virage. Si Remco Evenepoel a évité de justesse de finir sa course dans un arbre, Jonas Vingegaard n'a pas pu redresser son vélo et il a fini au sol, glissant sur plusieurs mètres et percutant notamment un rocher. Le double vainqueur sortant du Tour de France est longtemps resté au sol sans bouger avant que les secours interviennent. Une véritable catastrophe pour lui à un peu moins de trois mois du grand départ de la Grande Boucle. En pleine préparation pour le Giro, Tadej Pogacar a réagi le soir même, apportant son soutien aux coureurs touchés comme son coéquipier Jay Vine ainsi qu'à son rival danois.



«Je souhaite un bon rétablissement à mon coéquipier Jay et à tous mes camarades du peloton»

« Les chutes, c'est ce qu'on ne veut jamais voir dans le cyclisme. Aujourd'hui, on en a malheureusement vu une très mauvaise. Je souhaite un bon rétablissement à mon coéquipier Jay (Vine) et à tous mes camarades du peloton », a écrit le coureur de l'équipe UAE Team Emirates sur X . Une réaction très classe de Tadej Pogacar, à son image.

Le bilan est lourd pour Vine et Vingegaard

Jay Vine et Jonas Vingegaard font partie des coureurs les plus touchés par cette impressionnante chute collective. Le coéquipier de Tadej Pogacar souffre de fractures au rachis cervical et à deux vertèbres dorsales tandis que Vingegaard souffre d'une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes, un pneumothorax et une contusion pulmonaire. De son côté, le Slovène touche du bois, lui qui n'a toujours pas été frappé par la malédiction qui touche les leaders en 2024.