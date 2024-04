Cyclisme : Pithie-Martinez, une seule option pour la Groupama-FDJ…

Alexandre Higounet

Alors que la Groupama-FDJ est très sérieusement attaquée sur ses trois pépites en fin de contrat l’hiver prochain, Lenny Martinez, Laurence Pithie et Romain Grégoire, dispose-t-elle encore d’une marge de manœuvre ? A l’analyse, il n’existe sans doute qu’une dernière option…

Ces dernières semaines, la Groupama-FDJ est l’objet de grandes offensives au sujet de ses trois pépites qui arrivent toutes en fin de contrat l’hiver prochain : Laurence Pithie, le spécialiste des classiques flandriennes, qui a terminé 7ème de Paris-Roubaix à sa première participation à l’âge de 21 ans à peine, et qui aurait probablement joué le podium sans une chute dans le final, Lenny Martinez (20 ans), qui a confirmé en ce début de saison ses dispositions pour remporter un Grand Tour, et Romain Grégoire, le puncheur, vainqueur d’une étape au Tour du Pays Basque et bientôt candidat à des victoires dans les Ardennaises.

« Je n’ai rien à dire sur le sujet, c’est mon droit »

Ces derniers jours, les choses se sont clairement accélérées autour de Laurence Pithie et Lenny Martinez. Selon globalcyclingnetwork.com , Pithie serait en contact avancé avec la Bora-Hansgrohe en vue d’une signature l’an prochain, alors que selon RMC Sport , Lenny Martinez aurait déjà calé un accord avec la Bahrain-Victorious pour 2025 autour d’un bail de trois ans prévoyant un salaire de 2.5 millions d’euros net par an.

Laisser filer Lenny Martinez pour concentrer ses moyens sur Pithie et Grégoire