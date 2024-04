Cyclisme - Mercato : Ça se confirme pour Lenny Martinez !

Alexandre Higounet

La Groupama-FDJ est actuellement l’objet d’une attaque plurielle autour de ses grands espoirs en fin de contrat. Alors que Laurence Pithie, 7ème de son premier Paris-Roubaix à 21 ans, est annoncé tout proche de Bora-Hansgrohe, voilà que le départ en fin de saison de Lenny Martinez prend lui aussi une tournure très concrète. Et même définitive selon RMC Sport.

Depuis plusieurs semaines, la possibilité d’un départ en fin de saison de Lenny Martinez, au terme de son contrat actuel avec la Groupama-FDJ, était évoqué avec insistance, sachant que les grandes équipes du World Tour s’intéressaient de près à son cas, à commencer par la Bahrain-Victorious.

Cyclisme - Mercato : Un premier gros départ chez Groupama-FDJ... https://t.co/QTaQU6tPmc pic.twitter.com/rn9YtZqcIC — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

« Face à des adversaires qui ont déjà budgets illimités, ça devient compliqué pour nous... »

Le10sport.com avait alors analysé qu’il n’existait que très peu de chances que la tendance s’inverse, du fait de la puissance financière de ces formations. Une hypothèse renforcée par les réponses quasiment fatalistes de Marc Madiot, le manager général de la Groupama-FDJ, lorsqu’il était interrogé sur le sujet : « Le règlement sportif actuellement en vigueur dans le cyclisme dit qu'on n'a pas le droit de s'exprimer sur les coureurs français avant le 1er août. On en reparle le 1er août ? Oui, on en reparle le 1er août (…) Nous avons des moyens intéressants à la Groupama-FDJ, mais nous ne sommes pas dans la même situation que certains partenaires, sponsors ou États qui sévissent aujourd'hui dans le cyclisme. Et puis on a des lois françaises qui nous protègent socialement et de manière cohérente, avec les charges, la sécurité sociale, les bulletins de salaires et autres, sauf que lorsqu'on se retrouve face à des gens qui sont des travailleurs indépendants et des adversaires qui ont des budgets quasiment illimités, ça devient compliqué pour nous ».

Après Pithie, Lenny Martinez promis à Bahrain-Victorious