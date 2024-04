Cyclisme : Alaphilippe a vécu un nouveau calvaire !

Arnaud De Kanel

Dimanche, le peloton s'était donné rendez-vous en Belgique afin d'y disputer le deuxième Monument de la saison, le Tour des Flandres. Ultra favori en l'absence de Wout van Aert et Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel a tenu son rang en écrasant la concurrence. Les outsiders comme Julian Alaphilippe n'ont rien eu à se mettre sous la dent et la course n'a pas été de tout repos pour le Français, bien au contraire...

Une nouvelle fois, Julian Alaphilippe avait fait du Tour des Flandres l'un de ses principaux objectifs de la saison. Deux semaines après son encourageante neuvième place sur Milan San Remo, le coureur de la Soudal Quick-Step était forcément très attendu, lui qui reste redouté par ses adversaires malgré deux dernières saisons faméliques. Mais il n'a jamais été en mesure de jouer la gagne sur le Ronde dimanche.

Cyclisme : Marion Rousse en colère, Alaphilippe déballe tout https://t.co/ZZFiFzZg74 pic.twitter.com/QpNV1O8t9D — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Alaphilippe 70ème à l'arrivée

Leader de son équipe sur le Tour des Flandres, Julian Alaphilippe a franchi la ligne d'arrivée en 70ème position après une journée compliquée. Un résultat ultra décevant pour l'ancien double champion du monde, incapable de suivre la cadence infernale des meilleurs, et surtout du grand vainqueur Mathieu Van der Poel qu'il a tenu à féliciter à l'arrivée. « C’est impressionnant. Je crois que son plus mauvais résultat, c’est 2e ou 4e. C’est impressionnant. Félicitations à lui », a déclaré Alaphilippe. Vainqueur pour la troisième fois sur le Ronde, Van der Poel était heureux de franchir la ligne d'arrivée après une course disputée dans des conditions calamiteuses.

«C'était juste une question de survie»