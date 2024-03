Tour de France : Alaphilippe lâche une bombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Julian Alaphilippe devrait faire l'impasse sur le Tour de France cette année. Aligné sur le Giro en mai prochain, le coureur français de 31 ans n'a pas l'intention d'enchaîner, malgré l'appel de son coéquipier Remco Evenepoel. L'ancien champion du monde pourrait souffler avant de tenter d'aller chercher l'or aux prochains Jeux Olympiques d'été.

Au fil des années, Julian Alaphilippe est devenu l'un des chouchous du public français. Alors que Thibaut Pinot vient de se retirer du peloton, le coureur de la Soudal-Quick Step aurait pu prendre sa place dans le cœur du public cet été lors du Tour de France.

Rousse - Alaphilippe : Il envoie un nouveau tacle ! https://t.co/b7yVcv3csT pic.twitter.com/6vvfp3k1uc — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Alaphilippe est réclamé sur le Tour de France

Son coéquipier Remco Evenepoel espère, lui aussi, compter sur Alaphilippe, qui a prévu de disputer le Giro en mai prochain. « L’équipe a fait du gros boulot ici. Pour le Tour de France, il y aura encore (Mikel) Landa en plus et peut-être un Julian (Alaphilippe) que j’aimerais bien avoir avec moi dans la sélection » avait confié le Belge après Paris-Nice. Mais lors d'un entretien accordé à RMC Sport , le coureur français a fait savoir qu'une participation au Tour de France ne rentrait pas dans ses plans cette saison.

« Si j’ai envie de faire le Tour de France ? Non »