Cyclisme : Les remplaçants d’Alaphilippe déjà connus ?

Arnaud De Kanel

En froid avec Patrick Lefévère, Julian Alaphilippe ne devrait pas s'éterniser du côté de la formation Soudal Quick-Step. L'ancien double champion du monde ne devrait pas prolonger son contrat et ainsi quitter l'équipe belge à la fin de la saison. En coulisses, Lefévère avait œuvré dès l'an passé pour le remplacer.

Julian Alaphilippe arrive à un tournant de sa carrière. En fin de contrat avec son équipe actuelle, la Soudal Quick-Step, le coureur français ne devrait pas prolonger compte tenu de ses mauvaises relations avec son patron Patrick Lefévère. Le Belge avait d'ailleurs commencé à préparer l'après-Alaphilippe cet hiver comme il l'a reconnu lors de Paris-Nice.

Alaphilippe : Victoire possible au Tour des Flandres ? Il répond https://t.co/XP7QctVHRc pic.twitter.com/Et9I52NVvF — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Deux américains pour oublier Alaphilippe ?

Sponsorisée par l'équipementier américain Specialized, la formation Soudal Quick-Step a reçu quelques lignes directrices dans le recrutement de ses coureurs. Comme l'a indiqué Patrick Lefévère, Specialized aimerait voir un visage important du cyclisme américain dans les rangs de la formation belge. Brillants lors de Paris-Nice il y a deux semaines, Brandon McNulty et le vainqueur Matteo Jorgenson, ne laissent pas insensibles Patrick Lefévère.

«Deux coureurs que j’ai vraiment suivis de près ces dernières années»