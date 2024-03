Le calvaire continue pour Alaphilippe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur de Milan-San Remo en 2019, Julian Alaphilippe n'a pas réédité son exploit. Mais critiqué par son dirigeant ces dernières semaines, le coureur français a arraché un top 10 (9ème). Il aurait même pu espérer mieux s'il n'avait pas crevé dans la dernière ligne droite. Malgré ce manque de chance, l'ancien champion du monde veut en tirer du positif.

La première classique de la saison s'est jouée au sprint. Et à ce petit jeu-là, le plus fort a été Jasper Philipsen. Le Belge l'a emporté devant Michael Matthews et Tadej Pogacar. « C’est incroyable, j’en rêvais ! Je savais que je pouvais remporter Milan-San Remo. Mathieu a été exceptionnel. Sans lui je n'aurais probablement pas gagné. Je n'oublierai jamais. Je lui suis reconnaissant à vie » a lâché Philipsen ce samedi.

Alaphilippe a crevé

Premier français, Julian Alaphilippe a pris la neuvième place. Mais le coureur de la Soudal Quick-Step pouvait espérer mieux sans une crevaison qui a réduit à zéro ses chances de victoire sur les routes italiennes ce samedi. Malgré la déception, l'ancien champion du monde avait le sourire. Vainqueur en 2019 de Milan-San Remo, il a enfin retrouvé un semblant de forme. De bon augure avant les prochaines classiques belges.

« C’est décevant d’avoir eu ce bémol »