Cyclisme : Alaphilippe attaqué, Gilbert n’est pas surpris

Arnaud De Kanel

Il y a trois semaines, Julian Alaphilippe a à nouveau été la cible des attaques de son patron Patrick Lefévère. Ce dernier est allé loin en entrant dans le domaine privé, reprochant notamment à son coureur d'être trop amoureux de Marion Rousse. Philippe Gilbert, qui connait bien Lefévère, n'est pas surpris de la méthode de son ancien patron.

Patrick Lefévère n'est pas content des performances de Julian Alaphilippe et il n'hésite pas à le faire savoir. Il a remis le couvert récemment de façon encore plus véhémente. Philippe Gilbert, qui s'est retrouvé au cœur de l'affaire après que sa femme s'en soit également pris à Marion Rousse, a tenté d'analyser la situation.



Alaphilippe : Quelle stratégie adopter pour Milan San Remo ? https://t.co/MrLhgDdzi8 pic.twitter.com/AsZ6dJTv7Q — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

«Éspérer retrouver rapidement des jours meilleurs»

« Un beau bazar ces derniers temps pour Julian ? Oui. Après, il y a eu toutes ces chutes, et ce n’est pas idéal. Quand on tombe, ce n’est jamais facile, mais lui, il a enchaîné les chutes. J’ai cru voir qu’il était même tombé trois fois au Het Nieuwsblad, plus une au Strade Bianche une semaine après. Le corps a une mémoire, il enregistre les coups et les chocs, il lutte pour guérir, et c’est de l’énergie dont on ne dispose plus pour s’améliorer physiquement. Il y a aussi une perte de confiance. Quand on tombe régulièrement, on se pose la question. Est-ce que c’est moi qui ne suis plus capable de rouler aussi vite, d’être aussi précis à ce niveau ? L’appréhension s’installe et c’est là qu’un psychologue du sport doit intervenir. Dans ce cas-là, on a besoin d’une aide extérieure pour chasser cette appréhension. C’est aussi le travail de l’équipe de remettre l’athlète en confiance. Ce matin au micro, Julian a essayé de balayer les questions en parlant de son équipier Tim Merlier. Je pense que ce serait la meilleure chose qui pourrait lui arriver, de voir gagner Merlier afin qu’il puisse se retrouver un peu dans l’ombre pour récupérer et espérer retrouver rapidement des jours meilleurs », a confié Philippe Gilbert au micro d' Eurosport . Concernant la sortie de Patrick Lefévère, il n'est vraiment pas surpris.

«Patrick est toujours à l’ancienne école, il utilise les techniques qu’il avait avant»