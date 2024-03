Cyclisme : Une offre impossible à refuser pour Lenny Martinez ?

Arnaud De Kanel

Auteur d'un début de saison éblouissant avec déjà deux victoires et marqué par un duel haletant avec Jonas Vingegaard sur O Gran Camiño, Lenny Martinez montre à 20 ans qu'il est bien le grand espoir de la discipline. En fin de contrat à l'issue de la saison, il ferait l'objet d'une très grosse offre en provenance d'une équipe étrangère.

La folle ascension de Lenny Martinez se poursuit. Le coureur de la Groupama-FDJ marche sur l'eau depuis le début de la saison et il confirme les grands espoirs placés en lui. Il ne s'agit que de sa deuxième saison en pro mais les équipes suivent déjà sa progression avec attention, plus particulièrement la Bahrain-Victorious qui lui aurait même soumis une offre alléchante.



Cyclisme - Groupama-FDJ : Après Martinez, Madiot tient son nouveau phénomène ? https://t.co/iM474zcg4o pic.twitter.com/QEulD3gUgR — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

La grosse offre de la Bahrain-Victorious

Confirmant des informations évoquées un peu plus tôt par Le Monde, la Gazzetta dello Sport indique que l'équipe Bahrain-Victorious aurait entamé des discussions avec l'entourage de Lenny Martinez en vue d'un possible transfert. L'offre sur la table est des plus séduisantes : un contrat de trois ou quatre ans, assorti de conditions financières particulièrement attractives. Bien que rien ne soit encore officiellement signé, il semble que Bahrain-Victorious soit sérieusement intéressée par le recrutement de Martinez. Bien qu'il soit actuellement sous contrat avec la Groupama-FDJ, les discussions avec Bahrain-Victorious pourraient rapidement changer la donne. Pour Martinez, un tel transfert représenterait une opportunité majeure de rejoindre une équipe ambitieuse et de continuer à progresser dans sa carrière professionnelle. Pour Bahrain-Victorious, l'arrivée du coureur renforcerait considérablement son effectif et lui permettrait de viser de nouveaux succès sur la scène internationale. Marc Madiot commence à s'y faire à l'idée.

«Ça devient compliqué pour nous»