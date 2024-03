Cyclisme : Ce que cachent les agacements de Remco Evenepoel

Alexandre Higounet

Depuis le début de Paris-Nice, Remco Evenepoel a multiplié les sorties médiatiques offensives, à l’intention de ses adversaires, anciens équipiers ou même de l’UCI. Faut-il y voire le signe d’une réelle nervosité liée au stress d’une grande course par étapes, ou à l’inverse un mode de fonctionnement pour se motiver ? Analyse.

Comme le10sport.com l’a souligné, Remco Evenepoel fait preuve d’un certain agacement depuis le départ de Paris-Nice, le premier grand objectif d’une saison marquée par son premier grand rendez-vous avec le Tour de France. Après avoir critiqué l’attentisme de Primoz Roglic à plusieurs reprises, après s’en être pris à son ancien équipier Tim Declercq, accusé d’avoir gêné la Soudal-Quickstep pendant le chrono par équipe, après avoir critiqué l’UCI autour de questions réglementaires, le champion belge en a remis une couche hier, à l’arrivée de la quatrième étape, à l’intention cette fois de l’équipe UAE, qui à ses yeux n’aurait pas assez roulé sur le duo Buitrago-Plapp, pourtant deux coureurs dangereux pour le général.

« Quand tu as quatre mecs devant au classement, j’imagine que tu peux au moins en sacrifier un »

Evenepoel a notamment affirmé dans les colonnes de l’Equipe : « Quand tu as quatre mecs devant au classement, j’imagine que tu peux au moins sacrifier l’un d’entre eux et le faire rouler. C’est ce qu’ils ont fait avec Vine puis il s’est arrêté d’un coup. Je ne leur reproche rien, mais c’est juste dommage pour tous ceux qui jouaient le général, et je pense que j’avais les jambes pour prendre l’étape ».

« Il tire de l’énergie de cette négativité »