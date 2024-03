Cyclisme : Declercq, Roglic, Evenepoel retombe dans ses travers

Alexandre Higounet

A l’instar de ce qu’il avait laissé transparaître lors de la première semaine de la dernière Vuelta, Remco Evenepoel semble se laisser gagner par la nervosité sur ce Paris-Nice, comme en témoignent son accrochage avec son ancien équipier Tim Declercq et ses piques répétées envers Primoz Roglic. Analyse.

Alors qu’au soir de la première étape, il avait déjà pointé du doigt Primoz Roglic, qui n’avait pas accepté de collaborer avec lui alors qu’il durcissait la fin de course, Remco Evenepoel est de nouveau sorti de ses gonds après le contre-la-montre par équipe de ce Paris-Nice 2024, accusant son ancien coéquipier Tim Declercq, aujourd’hui chez Lidl-Trek d’avoir gêné les Soudal-Quickstep dans le final.

Un accrochage avec Declercq, une nouvelle pique sur Roglic

Evenepoel a ainsi lancé, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Il a continué à rouler devant nous dans un virage technique et ne s'est pas écarté. Un grand merci à lui. C'était vraiment mauvais. Tim est peut-être un ancien coéquipier, mais on ne fait pas quelque chose comme ça. L'a-t-il fait exprès ? J'espère que non, mais c'est possible ». Dans la foulée, Tim Declercq avait réagi sur les réseaux sociaux, comme relayé par le Het Nieuwsblad : « Ce n'était pas intentionnel mais cela peut arriver. Je ne vois pas ce que je pouvais y faire. En principe, on aurait dû me dire à l’oreillette : ils sont là. Mais ils ne pouvaient rien dire dans la voiture parce que les autres coureurs l’auraient entendu aussi et cela aurait été très déroutant. Si je l’avais su, je me serais retiré, car c’est la dernière chose que je ferais de gêner sciemment. Ils sont arrivés à une vitesse tellement élevée, 20 à 30 km/h plus vite que moi... Dans une ligne droite, vous voyez loin derrière vous et vous vous arrêtez. Mais pas de ce côté-là. Remco devrait me connaître en tant que personne et savoir que je ne ferais jamais quelque chose comme ça exprès. ‘’C'est possible’’, je trouve que c'est un peu dommage qu'il dise ça. Je ne veux pas non plus me précipiter. Il l’a dit dans le feu de l’action ». De l’aveu même de Tim Declercq, Remco Evenepoel s’est rapidement excusé : « Je ne voudrais jamais gêner délibérément qui que ce soit, c'est un malheureux concours de circonstances. Il s'est déjà excusé personnellement et c'est réglé pour moi ».

Aussi nerveux que lors de la première semaine de la Vuelta l’an dernier