Cyclisme : Les justifications d’Alaphilippe

En début de semaine, Julian Alaphilippe était l’invité du podcast de Geraint Thomas, The Geraint Thomas Podcast. A cette occasion, le double champion du monde a justifié son choix de ne pas être aligné sur le Tour de France et de disputer à la place le Tour d’Italie. Analyse.

« Cela faisait trois ans que je disais à l’équipe que j’aimerais faire le Giro »

Le champion tricolore a notamment indiqué, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Ça faisait déjà trois ans que je disais à l'équipe que j'aimerais faire le Giro. C'est une très belle course et il y a plusieurs étapes qui me conviennent. On sait que Remco (Evenepoel) va aller sur le Tour de France pour le classement général et que l'équipe sera articulée autour de lui, donc j'aurai plus de libertés sur le Tour d'Italie. Je suis impatient de découvrir cette course. En tant que coureur français, il y a toujours beaucoup d'attentes sur vous au moment du Tour de France car ça fait très longtemps qu'un Français n'a pas gagné le Tour. Certains ont réussi à monter sur le podium, comme Romain (Bardet) et Thibaut (Pinot), mais moi, ça n'a jamais été mon but ou mon rêve de faire un podium sur le Tour. Pas parce que je n'en suis pas capable physiquement, mais surtout parce que ça ne correspond pas à ma manière de courir. Sur le Giro, j'aurai cette liberté d'aller dans les échappés, d'attaquer, c'est ça ma façon de faire du cyclisme. J'ai perdu beaucoup de courses comme ça, mais j'en ai gagné aussi en courant comme ça. Et puis, vous faites avant tout du cyclisme pour vous-même, et non pour répondre aux attentes du public. Je sais ce qui est bon pour moi ».

Il n’aura pas le classement général en tête au Giro

A travers les propos du Français, on comprend que cela faisait longtemps qu’il envisageait de disputer le Tour d’Italie et qu’il n’avait pas obtenu satisfaction jusque-là. Au-delà du contexte de cette saison, où le projet Tour de France d’Evenepoel ne lui laissait aucune place en juillet, l’attrait de Julian Alaphilippe pour le Giro apparaît donc réel et solide. De surcroît, il apparaît au-travers du discours du champion tricolore qu’il n’ira pas sur le Tour d’Italie avec une ambition particulière pour le classement général. Seules des circonstances le propulsant vers le haut du classement pourraient l’amener à changer son fusil d’épaule.