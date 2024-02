Alaphilippe se lâche sur cette grande polémique !

Thibault Morlain

En ce moment, le cas Julian Alaphilippe fait énormément parler. Il y a bien évidemment eu le clash avec Patrick Lefevere, qui s'était d'ailleurs pris le bec avec Marion Rousse à cette occasion. Mais il y a quelques semaines, à propos d'Alaphilippe, c'est son absence du Tour de France 2024 qui a fait réagir tout le monde. Le Français ne sera pas avec la Soudal-Quick Step à la Grande Boucle. Si cela a déclenché une polémique chez certains, Julian Alaphilippe est revenu sur cette histoire.

En 2024, il faudra faire sans Julian Alaphilippe lors du Tour de France. En effet, au sein de la Soudal-Quick Step, on a déjà tranché sur le fait qu'on se présentera avec Remco Evenepoel comme leader au départ de la Grande Boucle. Ne voulant pas que le Français joue le rôle de lieutenant de luxe, la décision a été prise de s'en passer pour le Tour de France. Une absence qui a fait énormément réagir, mais il n'empêche que Julian Alaphilippe sera au départ d'un grand Tour en 2024 : le Giro.

« Je suis impatient de découvrir cette course »

A défaut d'être au départ du Tour de France, Julian Alaphilippe sera, pour la première fois, aligné sur le Tour d'Italie. Invité du podcast de Geraint Thomas, rapporté par CyclismActu , le coureur français a alors fait savoir : « Ça faisait déjà trois ans que je disais à l'équipe que j'aimerais faire le Giro. C'est une très belle course et il y a plusieurs étapes qui me conviennent. On sait que Remco (Evenepoel) va aller sur le Tour de France pour le classement général et que l'équipe sera articulée autour de lui, donc j'aurai plus de libertés sur le Tour d'Italie. Je suis impatient de découvrir cette course ».

« Ça n'a jamais été mon but ou mon rêve de faire un podium sur le Tour »