Cyclisme : Lenny Martinez annonce la couleur devant Vingegaard

Alexandre Higounet

A l’occasion du Gran Camino, une course par étapes disputée la semaine dernière en Espagne, Lenny Martinez s’est imposé parmi les futurs rivaux potentiels du Danois dans les grandes courses. Et il compte bien ne pas en rester là, signe d’un mental conforme aux exigences du très haut niveau.

Lenny Martinez confirme en ce début de saison, qu’il fait partie des grands espoirs du cyclisme français pour les Grands Tours, voire qu’il est peut-être même le plus grand espoir. Après ses exploits lors de la Vuelta l’an dernier, où il avait tenu la dragée haute aux grands leaders pendant quinze jours, à vingt ans à peine et pour son premier Grand Tour, portant au passage le maillot de leader pendant plusieurs étapes, le jeune grimpeur de la Groupama-FDJ démarre la saison encore un cran au-dessus.

Il impressionne face à Vingegaard

Après avoir remporté la Var Classic il y a dix jours, Lenny Martinez a en effet impressionné à l’occasion du Gran Camino, qu’il a terminé à la deuxième place derrière Jonas Vingegaard et devant Egan Bernal, Hugh Carthy ou encore Cian Uijtdebroeks. Lors de la dernière étape arrivant au sommet du Monte Aloia, le petit grimpeur français a même été le seul à résister à Jonas Vingegaard, finissant sur ses talons à 16 secondes à peine.

« C’est la première fois que je bataille avec Vingegaard, ce ne sera pas la dernière »