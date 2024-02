Cyclisme : Ces mots forts de Vingegaard sur Lenny Martinez !

Alexandre Higounet

Au sortir du Gran Camino, une épreuve par étapes en Espagne, Lenny Martinez, l’un des grands espoirs du cyclisme français, a continué son ascension vers les meilleurs mondiaux. Au point de susciter les commentaires de Jonas Vingegaard, face à qui il a été le seul à résister.

Quelques jours seulement après sa victoire à l’occasion de la Var Classic, Lenny Martinez, le jeune grimpeur de la Groupama-FDJ qui s’est installé parmi les grands espoirs du cyclisme français pour les Grands Tours depuis la Vuelta 2023, où il a tenu la dragée haute aux grands leaders pendant quinze jours à 20 ans à peine, a de nouveau fait parler de lui lors du Gran Camino, épreuve par étapes en Espagne, qu’il a terminé à la deuxième place derrière un certain… Jonas Vingegaard.

« C’est la première fois que je bataille avec Vingegaard pour la gagne »

Après la dernière étape, marquée par une arrivée au sommet dans le froid et la pluie, où il a été le seul à résister au champion danois pour terminer à seulement 16 secondes, Lenny Martinez ne cachait pas sa satisfaction dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'était pluie à bloc et conditions extrêmes avec le vent. C'était vraiment compliqué. Je suis descendu à la voiture pour m’habiller parce que je commençais vraiment à avoir froid. Quand ça roule vite on a chaud et dès que ça s’arrête on a froid. Il faut vraiment gérer ça. J’ai tout enlevé avant la dernière bosse avant de produire mon effort. J'ai lancé une première attaque et j'ai ensuite pu réagir directement au contre de Vingegaard. Malheureusement, je n’ai pas réussi à le suivre mais je suis resté 10-15 secondes derrière pour gérer mon effort et ne pas exploser. Faire 2e au général entre Egan et Jonas, deux immenses champions, c’est une fierté. C’est la première fois que je suis directement dans la roue de Jonas quand il attaque et que je bataille avec lui pour la gagne de l’étape. C’est la première fois, mais ce n’est pas la dernière. Ça annonce de belles choses et j’ai envie de refaire ça à l’avenir ».

« Le petit Français est à prendre au sérieux »