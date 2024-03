Cyclisme : Ce coureur français que Vingegaard surveille de près !

Alexandre Higounet

En fin de semaine dernière, au sortir du Gran Camino, une course par étapes en Espagne, Jonas Vingegaarad avait souligné qu’il allait désormais devoir surveiller Lenny Martinez, le grand espoir de la Groupama-FDJ. Après sa démonstration mercredi au Trofeo Laigueglia, le Danois ne va pas changer d’avis…

Il y a quelques jours, au sortir du Gran Camino, une course par étapes espagnole qu’il venait de remporter, Jonas Vingegaard n’avait pas manqué de souligner l’excellente prestation de Lenny Martinez, le grand espoir de la Groupama-FDJ, qui avait déjà impressionné son monde l’été dernier à la Vuelta, en tenant la dragée haute aux meilleurs mondiaux pendant quinze jours, portant le maillot de leader pendant deux étapes, le tout à 20 ans à peine et pour son premier Grand Tour.

« Le petit Français est à prendre au sérieux »

Au Gran Camino, qu’il a terminé à la seconde place au général, Lenny Martinez avait notamment impressionné Vingegaard lors de la dernière étape, où il avait été le seul à pouvoir lutter avec le Danois dans l’ascension finale, terminant à seulement 16 secondes. Vingegaard avait notamment déclaré : « Le petit Français est à prendre au sérieux sur les étapes de montagne ».

Bientôt considéré comme une vraie menace pour le Tour de France ?