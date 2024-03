Cyclisme : Nouvelle aventure pour Alaphilippe !

Arnaud De Kanel

Vivement critiqué par son patron Patrick Lefévère, Julian Alaphilippe a tout de même fait le choix de rester au sein de la formation Soudal Quick-Step. Mais jusqu'à quand ? Certainement la fin de l'année car il ne devrait pas prolonger son contrat. Certaines équipes commencent donc à tenter des approches, à l'image de la TotalEnergies de Jean-René Bernaudeau. Le Vendéen a lancé un appel du pied au double champion du monde.

L'avenir de Julian Alaphilippe ne devrait pas s'écrire du côté de la Soudal Quick-Step. La relation avec son patron Patrick Lefévère est rompue et la cohabitation entre les deux hommes devient impossible. En fin de contrat à l'issue de la saison, Alaphilippe suscite l'intérêt de plusieurs équipes malgré une nette baisse de performance ces deux dernières années. Jean-René Bernaudeau aimerait d'ailleurs l'accueillir dans son équipe, la TotalEnergies.



Alaphilippe : Un retour au top ? Le constat de Philippe Gilbert https://t.co/ocYx0rwybp pic.twitter.com/A0ykpGgoOC — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

«Julian a sa place chez nous»

Le Vendéen est à la recherche d'une tête d'affiche depuis la retraite de Peter Sagan. Il souhaite donc rééditer le même coup qu'avec le Slovaque, mais avec Julian Alaphilippe cette fois-ci. « Aujourd'hui on voudrait plus se recentrer sur les Français. Avec Alaphilippe par exemple ? Bien sûr. Julian a sa place chez nous, il sait qu'il pourrait être notre nouveau Peter Sagan, surtout avec l'arrivée d'une nouvelle vague de jeunes coureurs talentueux chez nous. Il aurait cette place de leader, de meneur car c'est un exemple pour beaucoup de gamins. En plus, je sais qu'il aimerait notre esprit de famille. On revendique notre façon de vivre, à l'écart des standards du cyclisme actuel. On vit bien chez nous », a déclaré Jean-René Bernaudeau dans un entretien accordé à L'Equipe . Le double champion du monde pourrait donc vivre une nouvelle aventure la saison prochaine.

Alaphilippe en plein doute