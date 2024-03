Marion Rousse : Alaphilippe se lâche sur sa relation

Arnaud De Kanel

Julian Alaphilippe s'est encore fait critiquer par Patrick Lefévère récemment. Le Belge a notamment pointé du doigt la relation de son coureur avec Marion Rousse. Sans forcément répondre aux attaques de son patron, Alaphilippe a évoqué son idylle avec la directrice du Tour de France Féminin.

Patrick Lefévère ne fait pas dans la dentelle lorsque le comportement d'un de ses coureurs ne lui plait pas, double champion du monde ou pas. Julian Alaphilippe peut en attester puisqu'il en a fait les frais il y a environ deux semaines, Lefévère sous-entendant que la baisse de performance de son coureur pouvait certainement être liée à sa relation avec Marion Rousse. « Je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d’alcool. (…) Il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop », avait alors confié le Belge. Julian Alaphilippe lui, trouve logiquement que sa relation lui est bénéfique.

«Marion saisit l'importance des émotions dans le sport»

« Dans les mauvais moments, quand ça ne va pas, elle sait qu'il faut du temps et peut-être qu'elle arrive plus facilement à prendre du recul grâce à son expérience du vélo, mais toutes les femmes de coureurs connaissent la dureté du métier, les sacrifices, les déplacements, les absences. Marion saisit l'importance des émotions dans le sport », a déclaré le coureur de la Soudal Quick-Step dans un entretien accordé à L'Equipe la semaine dernière, avant de poursuivre.

«Elle fait très bien son travail»