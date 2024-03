Cyclisme - Mercato : Ça se précise pour Lenny Martinez…

Alexandre Higounet

Avec son début de saison de très haut niveau, entre ses victoires dans la Classic Var et le Trofeo Laigueglia, sa place de 2ème au général du Gran Camino derrière Vingegaard et sa très belle 8ème place au Strade Bianche, Lenny Martinez affole le mercato alors qu’il est en fin de contrat avec la Groupama-FDJ. Son avenir semble même se préciser de jour en jour...

Il y a quelques jours, des premières informations avaient circulé autour de l’avenir de Lenny Martinez, qui sera en fin de contrat au terme de cette saison avec la Groupama-FDJ. Le quotidien Le Monde avait en effet indiqué qu’un départ du jeune grimpeur français, qui s’est définitivement installé parmi les grands potentiels du cyclisme de demain, était désormais très envisageable, citant notamment l’équipe Bahrain-Victorious parmi les grandes écuries internationales positionnées pour le signer.

Un bail de trois ou quatre ans suggéré par la Bahrain-Victorious

Aujourd’hui, la Gazzetta Dello Sport confirme cette information, et va même plus loin. Selon le média italien, l’équipe Bahrain-Victorious aurait déjà évoqué à l’entourage de Lenny Martinez la possibilité d’un contrat de trois ou quatre ans, dont on imagine qu’il contient des conditions financières particulièrement attrayantes. Si – a priori – aucun accord n’existerait à ce jour entre les deux parties, la Gazzetta Dello Sport confirme que l’hypothèse d’un départ de Lenny Martinez pour la Bahrain-Victorious est devenue très sérieuse.

Les grandes équipes vont chercher à sécuriser le deal rapidement

Compte tenu du statut désormais acquis par le grimpeur tricolore, a fortiori comparativement à son âge, lui qui n’a que 20 ans, il apparaît clair que le dossier de son futur sera réglé assez rapidement. Les grandes équipes l’ayant probablement ciblé parmi les priorités de l’an prochain, elles chercheront à sécuriser le deal rapidement, même s’il ne pourra être officiellement conclu qu’à partir du mois d’août. Il est probable que d’ici à la fin de la campagne des classiques, aux environs de la fin avril, l’avenir de Lenny Martinez devrait être en grande partie déblayé. Si jamais elle dispose d’une marge de manœuvre pour réagir, ce qui n’est pas forcément le cas financièrement compte tenu des résultats impressionnants de son joyau, la Groupama-FDJ doit donc s’employer au plus vite pour contre-attaquer. Mais nul doute que Marc Madiot, le patron de l’équipe française, en est conscient.