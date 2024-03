Cyclisme - Mercato : Vers un transfert XXL pour Lenny Martinez

Alexandre Higounet

Suite à sa très grande Vuelta l’an dernier, où il avait attiré les regards du peloton international, Lenny Martinez a confirmé en réalisant un excellent début de saison, où il lutte désormais avec les meilleurs mondiaux alors qu’il n’a que 20 ans. De quoi susciter les intérêts des plus grandes formations du peloton…

Déjà remarqué par les grandes équipes l’été dernier, avec ses quinze premiers jours exceptionnels lors de la Vuelta, où il avait tenu la dragée haute aux ténors du peloton, portant le maillot de leader pendant deux jours, alors qu’il disputait son premier grand Tour à 20 à peine, Lenny Martinez a encore marqué des points en ce début de saison.

Cyclisme : Ces mots forts de Vingegaard sur Lenny Martinez ! https://t.co/g8kvQkIhDD pic.twitter.com/MeqvuZ3mOM — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

Son début de saison a marqué les esprits

Vainqueur lors de la Var Classic, puis du Trofeo Laigueglia, où il a dominé en costaud plusieurs gros coureurs comme Juan Ayuso ou Marc Hirschi, Lenny Martinez a de nouveau confirmé à très haut niveau en terminant 8ème des Strade Bianche, l’une des courses les plus dures de l’année. Tout cela commence à susciter des intérêts appuyés parmi les grandes équipes du peloton mondial.

La Groupama-FDJ pourrait avoir du mal à s’aligner