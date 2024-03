Cyclisme : Quiz sur Lenny Martinez, la pépite française qui affole les compteurs

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison 2024 de cyclisme sur route démarre à peine et Lenny Martinez a décidé de s'illustrer de la plus belle des manières. A seulement 20 ans, le Français confirme son statut de grand espoir dans ce sport. Mercredi, il s'est imposé pour la deuxième fois déjà de la saison lors du Trofeo Laigueglia en Italie en solitaire. En grande forme, il a attaqué à plus de 10 kilomètres de l'arrivée car il était tout simplement le plus fort. Au-delà de la victoire, c'est la manière qui impressionne. Attention, il faudra surveiller Lenny Martinez cette année. En attendant de le revoir, Le 10 Sport vous propose de tester vos connaissances sur ce jeune champion.

Si vous ne connaissez pas encore son nom, tâchez d'y remédier dès aujourd'hui. Lenny Martinez est un phénomène incroyable et à 20 ans seulement, il s'illustre déjà en décrochant ses premières victoires au niveau professionnel. Le Français s'est imposé mercredi pour la deuxième fois de la saison et sa forme du moment lui permet d'entretenir de beaux espoirs pour la suite, lui qui sera aligné une nouvelle fois seulement sur la Vuelta l'été prochain pour son seul Grand Tour de la saison.



Un programme changé ?