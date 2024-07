Tour de France : Vuelta ? Le Team UAE calme Pogacar 

Alexandre Higounet

A l’orée de la troisième semaine du Tour de France, Tadej Pogacar avait laissé la porte ouverte à une participation au prochain Tour d’Espagne, dans l’idée d’un triplé historique. Ouverte par le champion slovène, la question a été tranchée ces derniers jours par l’équipe UAE.

A quelques jours de la fin du Tour de France, Tadej Pogacar avait laissé une petite porte ouverte quant à sa participation à la Vuelta pour tenter un incroyable triplé. Interrogé par un journaliste espagnol pour savoir s’il y avait bien 100 % de probabilité de ne pas le voir au départ en Espagne, le maillot jaune avait en effet répondu relativement énigmatique : « Laissons-le à 99 % ». Une manière, dans le contexte, de clairement laisser la porte ouverte, ce qui laissait deviner que la tentation de jouer le triplé existait.

« Nous planifions avec l’ensemble de sa carrière en tête, pas une seule saison »

Tadej Pogacar pourrait-il alors décider de relever ce challenge fou ? Interrogé par cyclingnews.com, Matxin Fernandez, le directeur sportif principal de l’équipe UAE, a répondu sans équivoque : « Tout le monde me demande pourquoi nous n’allons pas tenter le triplé. Et bien c’est très simple. Nous avons Tadej dans l’équipe depuis son plus jeune âge, et nous avons toujours planifié avec l’ensemble de sa carrière en tête, pas une seule saison. Si nous mettons un coureur sur les trois Grands Tours en une saison, cela veut aussi dire qu’il en aura fait quatre en à peine plus d’un an. Nous n’avons pas une vision de court terme comme cela. Nous ne voulons pas que Tadej ne gagne que cette année. Nous voulons qu’il continue de gagner à l’avenir ».

« Tadej a besoin d’une vie normale »

Des mots qui ne laissent aucune part au doute, mettant définitivement un terme à toute participation du Slovène à la Vuelta. S’il a annoncé récemment qu’il ne participerait pas aux Jeux Olympiques, le programme de Pogacar est connu, comme indiqué par Matxin Fernandez : « Il disputera les course canadiennes, les championnats du monde et le Tour de Lombardie. Il doit récupérer physiquement et mentalement désormais. Il a besoin de se relâcher mentalement et d’une vie normale ».