Tour de France : Le danger qui guette Evenepoel…

Alexandre Higounet

Au sortir de son premier Tour de France, qu’il a terminé à la troisième place, ils sont nombreux dans l’entourage de Remco Evenepoel à pronostiquer sa prochaine victoire dans le Tour, le champion belge apparaissant lui aussi plus confiant sur le sujet. Pourtant, la réalité des faits n’incite pas à un enthousiasme aussi grand. Analyse.

Suite à sa troisième place au Tour de France, un grand vent d’optimisme souffle autour de Remco Evenepoel. Au sein de la Soudal-Quickstep, les ambitions vont en effet grandissantes. Tom Steels, l’un des directeurs sportifs, a par exemple affirmé sur cyclismactu.net : « Avec une troisième et une cinquième place (avec Mikel Landa, ndlr), on peut être très fiers. C'était super. On était venus sur ce Tour avec beaucoup de questions, mais on sait maintenant qu'on peut travailler pour le futur. Il va falloir beaucoup s'améliorer parce que Pogacar est exceptionnel et est pour le moment hors catégorie, mais c'est bon pour le futur. Est-ce que Remco Evenepoel m'a surpris ? Oui, par sa manière de s'adapter aussi rapidement au Tour. Ce n'est vraiment pas évident et ça montre qu'il est fait pour cette course. Et avec une année d'expérience en plus, je pense qu'il sera encore plus fort en 2025. Et je pense qu'il est capable de gagner le Tour un jour, c'est l'objectif en tout cas ». Au micro de Sporza, Ilan Van Wilder, le coéquipier d’Eveneopel, a aussi étalé un grand optimisme pour les prochaines années, comme relayé par cyclismactu.net : « Nous n'avons aucun regret, nous avons montré nos capacités et pouvons être satisfaits de notre comportement. Si je vois Remco Evenepoel gagner le Tour un jour ? Cela ne fait aucun doute ».

« Mon objectif est de gagner tous les Grands Tours au moins une fois »

Remco Evenepoel lui-même a fait part de ses grandes ambitions pour la suite de sa carrière : « Maintenant, j'ai juste besoin d'un podium sur le Giro et j'aurai ensuite terminé parmi les trois premiers sur tous les Grands Tours. Après, nous chasserons tous les maillots. Mon objectif est de gagner tous les Grands Tours une fois dans ma carrière ».

Les faits incitent moins à l’optimisme

Autant d’éléments qui ouvrent la perspective d’un danger d’excès de confiance pour le champion belge. Car derrière ces phrases volontaires, les faits restent têtus : quand bien même il a passé avec succès la haute montagne sur trois semaines, Evenepoel n’a jamais été en situation de suivre Pogacar, terminant à 9’18’’ au final, et rarement un Vingegaard pourtant en déclin sur la troisième semaine du fait de son manque de fond. De plus, en contre-la-montre, son terrain de prédilection pour gagner du temps sur ses deux rivaux, Evenepoel a été largement dominé dans le dernier chrono à Nice alors qu’il n’a pris que 12 secondes sur Pogacar et 37 sur Vingegaard dans le premier. Pour espérer les dominer dans le Tour de France, il reste donc un très très long chemin au champion belge et pour être en mesure de l’accomplir, il lui faudra revenir à une position plus conforme à la réalité, comme cela fût le cas pendant le Tour lui-même.