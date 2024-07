Tour de France : L’appel de Gilbert pour Evenepoel !

Alexandre Higounet

Avec sa troisième place lors de cette édition du Tour de France, Remco Evenepoel regarde avec optimisme un éventuel avenir en jaune. Pour l’ancien champion Philippe Gilbert, si le rêve du maillot jaune a gagné en solidité pour Evenepoel, il pourrait bien être conditionné par un élément décisif. Explication.

Interrogé à l’arrivée du Tour de France, qu’il termine à la troisième place, Remco Evenepoel a clairement pris date pour l’avenir, rassuré sur sa capacité à exister dans la conquête du maillot jaune : « Troisième de mon premier Tour de France, maillot blanc, victoire d'étape, je pense que je ne peux qu'être satisfait. Le niveau était très très élevé, Tadej Pogacar était dans un autre monde et puis avec Jonas il n'y avait pas un si gros écart entre nous. Je pense que j'ai fait un grand pas en avant dans ma carrière. Je suis sûr que je suis capable de performer durant 3 semaines au plus haut niveau. Il y a encore un gros écart avec Tadej et Jonas mais c'est clair que ça donne des perspectives pour le futur ».

« Bien sûr que Remco peut voir plus grand maintenant »

Au micro de cyclismactu.net, Philippe Gilbert a validé les propos du champion belge : « Publiquement, il est resté prudent, il a parlé de top 5 et je pense que c'était sage de sa part, mais son objectif était le podium et il l'a fait. Cela aurait été intéressant de voir la bataille avec Roglic, malheureusement, il a dû quitter la course sur une chute. Sans cette chute, cela aurait donné une bonne bataille et je pense qu'on aurait même pu voir tactiquement certaines alliances ».

« C’est aussi ASO qui a les cartes en main »

Dans la foulée, Philippe Gilbert a confirmé que Remco Evenepoel avait la capacité de remporter le Tour de France un jour, tout en lançant un appel à ASO pour mettre sur pied un parcours susceptible de rééquilibrer un peu les chances par rapport à Pogacar : « Bien sûr, Remco peut voir plus grand maintenant c'est aussi ASO qui a les cartes en main. C'est à eux de dessiner un Tour de France avec 3 chronos par exemple, je pense que c'est ce qu'il faut pour qu'il gagne ».