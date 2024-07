Tour de France : Cet élément inquiétant pour Evenepoel

Alexandre Higounet

Alors qu’au sein de la Soudal-Quickstep, on exprimait une légitime satisfaction devant le Tour de France de Remco Evenepoel, laissant la porte ouverte à l’avenir à sa conquête du maillot jaune, un élément, plus ou moins passé sous les écrans radar, vient tout de même légèrement brouiller ce tableau idyllique. Explication.

Au soir de la dernière étape du Tour de France, l’heure était plutôt à la satisfaction dans les rangs de l’équipe Soudal-Quickstep, où l’on se félicitait de la troisième place de Remco Evenepoel au classement final, laissant augurer du meilleur pour les années à venir.

« Si je vois Remco gagner le Tour un jour ? Cela ne fait aucun doute »

Au micro de cyclismactu.net, Alessandro Tegner, le boss du marketing et de la communication de l’équipe belge, a par exemple affirmé : « Si au début du Tour, on me disait qu'on gagnerait une étape, qu'on serait sur le podium, qu'on aurait le maillot blanc et surtout cette popularité, je pense qu'on aurait tous signé pour, surtout Patrick (Lefevere) ». De même pour Tom Steels, l’un des directeurs sportifs, toujours sur cyclismactu.net : « Avec une troisième et une cinquième place (avec Mikel Landa, ndlr), on peut être très fiers. C'était super. On était venus sur ce Tour avec beaucoup de questions, mais on sait maintenant qu'on peut travailler pour le futur. Il va falloir beaucoup s'améliorer parce que Pogacar est exceptionnel et est pour le moment hors catégorie, mais c'est bon pour le futur. Est-ce que Remco Evenepoel m'a surpris ? Oui, par sa manière de s'adapter aussi rapidement au Tour. Ce n'est vraiment pas évident et ça montre qu'il est fait pour cette course. Et avec une année d'expérience en plus, je pense qu'il sera encore plus fort en 2025. Et je pense qu'il est capable de gagner le Tour un jour, c'est l'objectif en tout cas ».

Quant à son coéquipier Ilan Van Wilder, interrogé au micro de Sporza, il est allé encore plus loin, annonçant une future victoire d’Evenepoel : « Nous n'avons aucun regret, nous avons montré nos capacités et pouvons être satisfaits de notre comportement. Si je vois Remco Evenepoel gagner le Tour un jour ? Cela ne fait aucun doute ».

S’il perd du temps dans les chronos…

Pourtant, dans ce concert de déclarations optimistes, un point vient malgré tout s’inscrire au débit du champion belge et brouille légèrement les certitudes sur sa capacité à dominer Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar pour le maillot jaune. Dans la lutte qui l’oppose à ses deux rivaux pour la victoire finale, Remco Evenepoel est censé prendre du temps contre-la-montre, son point fort supposé. Or lors du dernier chrono à Nice, il a été largement dominé par Pogacar, et également battu par Vingegaard. Alors qu’il est évident qu’il ne sera jamais un grimpeur aussi efficace et naturel que le duo, on ne voit pas comment le Belge pourrait arriver à s’imposer s’il perd aussi du temps dans les chronos…