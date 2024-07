Tour de France : Soudal-Quickstep en défense sur Evenepoel !

Alexandre Higounet

Au sortir d’un Tour de France qui a confirmé qu’il serait en capacité de jouer véritablement le maillot jaune à l’avenir, Remco Evenepoel va voir sa côte encore monter sur le marché. Probablement conscient de cette réalité, l’état-major de l’équipe Soudal-Quickstep est immédiatement montée au créneau au sujet de son avenir…

Avec la troisième place qu’il a obtenue à l’occasion du Tour de France, qui tend à confirmer que son rêve de maillot jaune n’est pas une chimère, Remco Evenepoel va logiquement voir les convoitises s’intensifier encore d’un cran autour de lui, alors qu’il est avéré que la formation Red Bull-Bora Hansgrohe, forte des nouveaux moyens XXL dont elle dispose, le convoite ardemment dans l’optique de la fin de saison.

Tour de France : Jackpot à 806 000€ pour la bande à Pogacar https://t.co/YK0SowF1tr pic.twitter.com/n4tirtaVlo — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

« Remco est sous contrat avec nous »

Au sein de la formation Soudal-Quickstep, on a tenu rapidement à mettre le hola à toute spéculation éventuelle. En effet, dès dimanche soir, la formation belge, par l’intermédiaire de son responsable de la communication, Alessandro Tegner, s’est montrée très claire quant à l’avenir de Remco Evenepoel. Interrogé au micro de cyclismactu.net sur ce que pouvait changer ce Tour de France, Tegner a ainsi déclaré : « Remco est sous contrat avec nous ». Une manière on ne peut plus directe de fermer la porte à toute possibilité de départ.

« Je suis curieux de voir si la popularité de Remco Evenepoel va grandir »

Dans la foulée, le dirigeant de l’équipe Soudal-Quickstep est revenu sur l’impact que pouvait avoir le Tour de France du champion belge au niveau communication et marketing : « Je ne sais pas ce que ça va changer pour la suite, mais je peux déjà dire que ça a bien changé pendant le Tour. On a déjà eu plus de contacts que d'habitude. Chaque jour, on était sur le podium, chaque jour, on avait de la visibilité. Je pense qu'on a bien travaillé là-dessus. A partir de maintenant, on va voir ce qu'il se passe. Mais moi aussi je suis curieux de voir si la popularité de Remco Evenepoel et de l'équipe va grandir après ça, et de quelle façon ».