Tour de France : Romain Bardet craque avant sa dernière

10e de la dernière étape de montagne de cette 111e édition du Tour de France, Romain Bardet n’a pas su contenir son émotion après avoir franchi la ligne d’arrivée sur le col de la Couillole, au moment de prendre la parole à la veille de son ultime apparition sur la Grande Boucle.

Présent dans l’échappée du jour lors de cette 20e et avant-dernière étape du Tour de France 2024, entre Nice et le col de la Couillole, Romain Bardet a franchi la ligne d’arrivée à la 10e place, devancé notamment par Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Le Français s’apprête désormais à réaliser sa dernière apparition sur la Grande Boucle lors du contre-la-montre entre Monaco et Nice dimanche, lui qui, à 33 ans, prendra sa retraite en juin 2025. Avec deux podiums à son actif sur le Tour de France, une deuxième place en 2016 puis une troisième l’année suivante, le coureur de la DSM-Firmenich-Post NL n’a pas caché son émotion au moment de prendre la parole.

« C'est l'histoire de ma carrière, se battre sans jamais être le meilleur mais ne jamais baisser les bras »

« C'est dur. Tout le monde me demandait si ça me faisait quelque chose ce matin, je disais non. Là il y a tout qui remonte. 13 ans de ma vie et c'est fini. C'est tellement dur, c'est l'histoire de ma carrière, se battre sans jamais être le meilleur mais ne jamais baisser les bras, a réagi Romain Bardet, en larmes, dans des propos rapportés par RMC. Je ne sais pas de quoi sera fait l'après. C'est addictif. On se fait mal, on revient. Ma femme m'a dit 'quand ce sera dur aujourd'hui, tu penseras à ton fils, t'as le droit de te faire plaisir une dernière fois et tout donner'. Elle savait que ça me pesait depuis dix ans d'aller sur le Tour chaque année, j'avais du mal à être moi-même. Maintenant j'ai passé la ligne, c'est fini... c'est spécial. »

« J’ai eu la chance de me faire rattraper par les meilleurs de ce Tour »

« Aujourd'hui, ma première ascension, c'est parti très vite, il faisait très chaud. Après, ça a été lutter contre la petite voix dans ma tête, les clous dans les jambes qui disent d'arrêter... J'ai eu des bons moments, j'ai eu la chance de me faire rattraper par les meilleurs de ce Tour, c'est à l'image du train qui passe, d'une histoire qui s’arrête », poursuit Romain Bordet, qui s’était emparé du Maillot Jaune à l’issue de la première étape de ce Tour de France 2024 entre Florence et Rimini, sa quatrième victoire sur l’épreuve.