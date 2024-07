Tour de France : Pogacar le surpasse, Vingegaard annonce la fin !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la 19e étape du Tour de France, Tadej Pogacar a mis fin au peu de suspense qu’il restait au sommet d'Isola 2000. Le double vainqueur en titre Jonas Vingegaard a reconnu que la lutte pour le Maillot Jaune était désormais pliée, se contentant de regarder derrière lui.

Au-dessus dans cette édition 2024 du Tour de France, Tadej Pogacar se dirige vers un sacre à Nice ce dimanche. À deux jours de l’ultime étape, c’est à Isola 2000 que le Slovène d’UAE Emirates a brillé en s’imposant après avoir comblé un écart de plus de 3 minutes sur l’échappée. Le Maillot Jaune accentue son avance sur Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, qui ont franchi la ligne d’arrivée ce vendredi avec 1'42'' de retard sur le Slovène, en route pour remporter son troisième Tour de France. Vingegaard abdique.

« Je n'avais pas mes meilleures jambes »

« C'était une étape très difficile, a reconnu le Danois après la 19e étape de la Grande Boucle. Je n'avais pas mes meilleures jambes, j'ai dû changer mes plans à mi-étape, ne pas jouer la victoire. C'était dans ce but que nous avions Matteo (Jorgenson) et Wilco (Kelderman, ses équipiers) à l'avant, des coureurs en relais si je voulais attaquer. Mais je n'étais pas dans une bonne journée et, au lieu d'attaquer, j'ai essayé de suivre, on a donné sa chance à Matteo pour qu'il gagne l'étape et il a fait un travail incroyable. Malheureusement, il a été repris (2e à 21'' de Pogacar, vainqueur de l'étape), c'est ainsi. »

« La lutte pour la victoire est terminée »

« Je ne pense pas que Pogacar était meilleur qu'au Plateau de Beille (15e étape), je n'étais juste pas aussi bon. Il est à un excellent niveau, je l'étais aussi pendant deux semaines mais un peu moins maintenant. La lutte pour la victoire est terminée, mais pas pour la deuxième place. Il reste deux journées difficiles et, désormais, je vais faire de mon mieux pour conserver cette place, prévient Vingegaard, rapporté par L’Équipe. Je vais me concentrer davantage sur ça, oui. J'ai suivi Evenepoel (3e à 1'58'' au général) aujourd'hui (vendredi), je peux être heureux de ne pas avoir perdu de temps sur lui, et je ferai absolument tout ce que je peux pour essayer de le suivre demain (samedi) probablement. J'ai dit en début de semaine que je voulais risquer la deuxième place pour gagner le Tour, mais avec les jambes que j'ai en ce moment, je dois essayer de me fixer sur cette deuxième place. »

« Ça aurait été fou de se battre jusqu'au bout »

Malgré le sacre inéluctable de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard se montre malgré tout satisfait de son niveau sur le Tour de France, lui qui s’était cassé la clavicule et plusieurs côtes au Pays basque en avril. « Ça aurait été fou de se battre jusqu'au bout avec un mois et demi de préparation seulement, estime-t-il. J’ai réussi à le faire deux semaines et demie. Mais être dans ma position actuelle, et avec une victoire d'étape (au Lioran, 11e étape), c'est quelque chose dont je pouvais à peine rêver avant le départ du Tour. »