Tour de France : Il réussit un coup inédit !

Richard Carapaz a brillé sur la 17e du Tour de France entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Superdévoluy dans les Hautes-Alpes, lui permettant d’entrer dans l’histoire de la Grande Boucle en devenant le premier Équatorien à lever les bras à l’arrivée. Un record supplémentaire pour le coureur EF Education-Easypost.

Richard Carapaz ne va pas oublier la journée du 17 juillet 2024. Alors qu’il dispute son quatrième Tour de France, le coureur EF Education-Easypost s’est imposé lors de la 17e étape entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Superdévoluy, sa première victoire sur la Grande Boucle. « C'est une journée spéciale. J'avais coché l'étape d'aujourd'hui, elle a été très dure mais l'équipe a été toujours aux avant-postes, toujours active, analysait-il à l’arrivée. On a beaucoup parlé avec les directeurs sportifs au briefing, on savait que ce serait difficile avec la lutte pour le maillot vert, le vent, tout ça allait générer du stress. Mais je crois qu'on a été intelligents, on a attendu que ça se calme, on a travaillé ensemble. Et cette première victoire d'étape sur le Tour, la plus grande course du monde, c'est spécial. »

Carapaz enchaîne les premières sur le Tour de France cette année

Richard Carapaz devient ainsi le premier Équatorien à s’imposer sur les routes du Tour de France, après avoir été le premier à s’emparer du Maillot Jaune à l’issue de la 3e étape de cette édition 2024. « Cette année, nous sommes venus avec l'objectif de gagner une étape, et finalement je me suis retrouvé avec le maillot jaune, ce qui est très particulier, incroyable, s’enflammait-il mercredi. Il y a trois ans, j'avais fait podium, mais je sentais qu'il manquait encore quelque chose et que je devais essayer de gagner une étape, j'ai réussi et c'est également très spécial. Je n'enlève d'importance à rien de tout ça, c'est tellement fort d'arriver ici et de réussir. »

Tour d'Italie, Tour d'Espagne… Carapaz rejoint un cercle fermé

S’il a triomphé pour la première fois sur le Tour de France, Richard Carapaz a en revanche déjà brillé sur le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne, avec trois victoires au compteur sur chaque compétition. L'Équatorien devient ainsi le 110e homme à remporter au moins une victoire sur les trois Grands Tours.

Un sacre historique en 2019

Champion olympique à Tokyo, Richard Carapaz a connu le podium final sur les trois Grands Tours avec une deuxième place sur la Vuelta en 2020 et une troisième place sur la Grande Boucle l’année suivante. En 2019, il avait remporté le 102e Giro devant Vincenzo Nibali et Primoz Roglic, devenant ainsi le premier Équatorien à inscrire son nom au palmarès d'un Grand Tour. Un digne représentant de son pays.