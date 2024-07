Tour de France : Dopage, polémiques… Pogacar répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tadej Pogacar a frappé fort sur la route du Tour de France ce dimanche. Sur la 15e étape entre Loudenvielle et le plateau de Beille a pris le dessus sur Jonas Vingegaard, relégué à plus d'une minute. Cette performance a laissé perplexe de nombreux fans sur les réseaux sociaux. Face aux critiques, Tadej Pogacar a répondu durant cette journée de repos.

Tadej Pogacar est bien parti pour remporter un troisième Tour de France. Avant la 16ème étape, le Slovène compte plus de trois minutes sur Jonas Vingegaard. Le coureur a encore accentué son avance ce dimanche grâce à un magnifique tour de force. Pogacar a grimpé le plateau de Beille en 39 minutes et 46 secondes, battant ainsi le vieux record du pirate Marco Pantani. De quoi laisser perplexe de nombreux supporters.

Pogacar répond aux scpetiques

Alors que certains doutent de ses capacités, Pogacar a répondu. « Le cyclisme a tellement évolué. Il y a six ans quand je suis arrivé dans l'équipe, tout était différent, si je compare avec ma première Vuelta. On était moins professionnels alors que je pensais qu'on l'était. Mais on a évolué très rapidement car toutes les équipes travaillent dur sur la nutrition, la technologie, les plans d'entraînement, les camps d'altitude. Visma-Lease a bike, UAE, Lidl-Trek, Soudal-Quick Step, Ineos Grenadiers, on se pousse les uns les autres à dépasser nos limites. Tout le monde se concentre sur le moindre détail, sur le moindre gramme de nourriture, le moindre watt qu'on peut gagner, pour aller plus vite » a confié le maillot jaune.

L'alimentation, le secret de Pogacar ?

Pogacar a également évoqué la diététique. « Au petit-déjeuner, on mangeait surtout des pâtes, du riz blanc et de l'omelette. Aujourd'hui, c'est plus varié, on a du porridge, des pancakes, de l'omelette, du pain... Ces petites choses ont fait la différence et permis qu'on ne mange pas forcément que des pâtes le matin. Mais tout est pesé, tout est programmé pour le petit-déjeuner, pour l'étape, pour après l'étape» a déclaré le Slovène dans des propos rapportés par RMC Sport. De quoi rassurer les plus sceptiques ?