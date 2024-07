Tour de France : Vingegaard court-t-il battu ? Il répond

Alexandre Higounet

Alors que son attitude dans l’ascension finale du Plateau de Beille dimanche pouvait amener à penser qu’il était désormais dans l’idée d’assurer la deuxième place au général et avait admis la supériorité de Tadej Pogacar pour la victoire finale, Jonas Vingegaard a répondu clairement aux interrogations lors de sa conférence de presse de lundi.

Comme analysé par le10sport.com, la stratégie des Visma-Lease A Bike lors de l’étape arrivant au Plateau de Beille dimanche, prenant toute la gestion de l’étape à leur compte jusqu’à Vingegaard qui mène devant Pogacar pendant plusieurs kilomètres dans l’ascension finale, s’est avérée impossible à comprendre si l’on se place dans la perspective de la conquête du maillot jaune, tant il était évident que le Danois n’avait aucune chance de lâcher Pogacar de la sorte à partir du moment où le Slovène avait répondu facilement à son démarrage sans montrer le moindre signe de faiblesse. Et qu’au contraire, il le mettait dans les meilleures dispositions pour l’attaquer dans le final, ce que le Slovène n’a pas manqué de faire. Autant d’élément qui amènent à penser qu’en fait, Jonas Vingegaard n’a pas couru pour le maillot jaune, mais surtout pour assurer la deuxième place en éloignant au maximum Remco Evenepoel.

« J’ai gagné le Tour deux fois, je ne suis pas là pour finir deuxième »

Interrogé sur le sujet aujourd’hui lundi en conférence de presse, le champion danois s’en est défendu, assurant toujours jouer la victoire finale à Nice. Il a notamment affirmé, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Hier (dimanche), j'ai grimpé comme jamais auparavant. J'ai fait la meilleure performance de ma vie, donc je ne peux pas du tout être déçu. Il faut accepter quand quelqu'un est meilleur, et Tadej est meilleur actuellement. J'espère que nous pourrons changer cela en troisième semaine. J'espère qu'on va pouvoir renverser la situation. Je pense toujours qu'il est possible de faire quelque chose. Je ne vais pas baisser les bras sans me battre ».

« Je préfère attaquer Tadej pour la première place que de regarder derrière »

Pour affirmer sa conviction, le leader de la Visma-Lease A Bike en a remis une couche peu après : « J'ai gagné le Tour deux fois, je ne suis pas là pour finir deuxième. Je vais faire tout ce que je peux pour essayer de gagner. Je préfère essayer d'attaquer Tadej pour la première place plutôt que de regarder derrière. Je n'ai pas perdu la foi du tout et je crois toujours que c'est possible. Evidemment que je ferai tout pour gagner. Pogacar a l'air très fort mais on a vu par le passé qu'il pouvait avoir un jour sans. Peut-être que ça lui arrivera dans la troisième semaine, on ne sait jamais. Je n'ai jamais failli mentalement. Je continuerai à me battre. Nous verrons le classement dans une semaine. Je n'ai pas perdu espoir, je continue à croire que c'est possible. Nous l'avons prouvé les deux dernières saisons, nous devons continuer à croire en nous ».