Tour de France : Pogacar assomme Vingegaard et jubile !

Jean de Teyssière

Tadej Pogacar a écrasé le Tour de France ce dimanche, dans la deuxième étape des Pyrénées ! Entre Loundenvielle et le Plateau de Beille, le cycliste slovène a attaqué à plus de 5 kilomètres de la fin, laissant Jonas Vingegaard sur le carreau. Au final, il est arrivé avec 1mn08 d’avance, se détache en haut du classement, avec 3mn09 d’avance sur le Danois et était ravi de sa prestation.

Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard n’ont pas d’égal cette année sur le Tour de France. Les deux rivaux écrasent la concurrence et le maillot blanc Remco Evenepoel, qui dispute son premier Tour et actuel troisième le confirme : « Aujourd’hui Tadej et Jonas ont montré qu’ils étaient les deux meilleurs. Et Tadej est encore plus haut, il est sur une autre planète. Je pense que les Visma ont compris qu’il est imbattable, mais ils ont tout de même voulu essayer. Ce n’était pas un mauvais choix, mais ça n’a pas pu fonctionner. »

«J’ai vécu une journée incroyable»

Le vainqueur de la 15ème étape du Tour de France, Tadeg Pogacar était très heureux à l’arrivée, sur le site officiel de la Grande Boucle : « Je n'aurais jamais imaginé cette issue au début de la deuxième semaine de course. Il faisait super chaud aujourd'hui. D'ordinaire je supporte mal la chaleur et malgré cela, j'ai vécu une journée incroyable. J'ai maintenant beaucoup gagné dans les Pyrénées. D'une certaine manière elles m'aiment bien et je les aime bien aussi. »

«Je n’ai jamais été préoccupé»

« Visma a beaucoup contrôlé aujourd'hui. Ils ont roulé fort dans les montées. Mais je n'ai jamais été préoccupé. J'étais juste content de bien m'hydrater et de me ravitailler. Quand Jonas a essayé de me lâcher, j'ai vu qu'il était lui aussi à la limite, raconte Pogacar. La dernière fois qu'il a essayé de me lâcher, j'ai compris que c'était à mon tour de passer à l'offensive. »