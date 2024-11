OM : De Zerbi a trouvé son nouveau patron !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Peu utilisé ou aligné parfois latéral droit depuis le début de la saison, Valentin Rongier a retrouvé une place de titulaire au milieu de terrain ce samedi lors de la victoire de l’OM face au RC Lens (1-3). L’ancien nantais a marqué des points auprès de Roberto De Zerbi, qui estime que son équipe a besoin de quelqu’un « qui mette de l'ordre sur le terrain ».

Il lui aura fallu quelques mois, mais Roberto De Zerbi est lui aussi en train de comprendre. Depuis son arrivée à l’OM en 2019, Valentin Rongier a rarement été considéré comme un titulaire indiscutable dans l’esprit de ses entraîneurs, mais a toujours fini par s’imposer. Comme ses prédécesseurs, le technicien italien commence à comprendre l’importance du milieu de terrain âgé de 29 ans, titulaire et buteur ce samedi face au RC Lens (1-3).

« Le temps nous enseigne qu'il faut que cette équipe ait quelqu'un qui mette de l'ordre sur le terrain »

« Le temps nous enseigne qu'il faut que cette équipe ait quelqu'un qui mette de l'ordre sur le terrain. Rongier a ces caractéristiques et il a fait un gros match. Je ne voulais pas le remplacer mais il avait été averti et avait peur du deuxième jaune, on a perdu un peu d'ordre à sa sortie », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse, dans des propos relayés par La Provence.

De Zerbi explique ses choix tactiques

À propos de ses choix contre le RC Lens, l’entraîneur de l’OM a ajouté : « Luis Henrique (aligné en piston, ndlr) est un homme de couloir, j'ai mis Greenwood plus près du but pour lui éviter le travail défensif. Il doit apprendre à mieux le faire mais ce n'est pas sa qualité première. Ensuite j'ai essayé de mettre plus ou moins les joueurs à leur poste même si Kondogbia n'est pas un défenseur central. Mais par ses qualités c'est celui qui me donne le plus de garanties en ce moment. »