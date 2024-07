Tour de France : Le clan Vingegaard envoie un message à Pogacar !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours bien installé en tête du classement général du Tour de France à la mi-course, Tadej Pogacar est désigné comme le grand favori depuis des semaines. Pourtant le Slovène a été challengé ces derniers jours, comme c'était le cas mercredi. Dans une arrivée à deux au Lioran, il a été battu au sprint par Jonas Vingegaard, qui a réussi à répondre à ses attaques. Avant la montagne qui arrive, le Danois peut clairement avoir une chance de renverser le Tour.

Ces dernières années, le Tour de France a été le théâtre d'un duel entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Le Slovène a vu un gros rival arriver sur sa route et l'empêcher de poursuivre sa domination sur ce Grand Tour. Mais cette année, le Danois arrive après une grosse chute début avril qui l'a laissé loin de la route et physiquement, il n'arrive pas forcément à 100% de ses moyens. Les derniers jours sont toutefois plutôt positifs et de son côté, on croit beaucoup en ses chances pour les prochaines étapes.

Une progression physique à venir ?

En ce début de Tour de France, Tadej Pogacar avait déjà posé ses premières pierres en s'emparant assez vite du maillot jaune et créant tout de suite un petit écart sur ses poursuivants. Ce vendredi, au démarrage de la 13ème étape, il possède toujours 1min14 d'avance sur Jonas Vingegaard, un écart qui n'a pas bougé depuis une semaine. Si une étape tranquille est au programme de ce vendredi, la haute montagne démarre ce samedi avec l'étape reine dimanche dans les Pyrénées. Pas de quoi faire peur à l'encadrement du Danois. « D'après ce que nous voyons dans les chiffres de Jonas, son rétablissement, la façon dont il a couru aujourd'hui ... si tout se passe comme prévu, il y a encore plus de place pour qu'il se développe à partir de maintenant » révèle Tim Heemskerk, son entraîneur à la Visma-Lease a Bike, pour le média Velo.

Un avantage gagné ?

En parvenant à revenir sur Tadej Pogacar et à terminer avec lui l'étape de mercredi pour le dépasser au sprint pour la victoire, Jonas Vingegaard a montré qu'il était capable de rivaliser. Et il peut clairement s'attendre à jouer un grand rôle dans les Pyrénées ce week-end. « Nous avons toujours vu que Jonas s'améliorait et nous savions qu'il y avait plus à venir. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne un sprint, après un final aussi difficile sur le terrain optimal de Pogačar. D'après les données, les signes que nous avons vus jusqu'à présent, il devrait y avoir une croissance dans sa performance, peut-être quelques pour cent » poursuit son entraîneur.