Tour de France : Un hommage est rendu à une légende française !

Jean de Teyssière

Le Tour de France regorge de belles histoires et de légendes. Dans les années 70, un duel est tout particulièrement suivi, celui entre Raymond Poulidor et Eddy Merckx. En 1974, la légende belge n’est absolument pas contestée mais Poulidor parvient à remporter la 16ème étape, au Pla d’Adet. 50 ans plus tard, la Grande Boucle rend hommage à L’Éternel Second.

Ce samedi se jouera la première étape pyrénéenne de ce Tour de France. Une étape particulière, entre Pau et St-Lary Pla d’Adet, avec du plat sur les 40 premiers kilomètres. Mais après Lourdes, les difficultés commenceront pour Tadej Pogacar et les autres, avec trois sommets, dont deux hors catégorie : le Tourmalet et le Pla d’Adet. Cela faisait 10 ans que la Grande Boucle n’était plus passée par le Pla d’Adet qui avait vu à cette époque le Polonais Rafał Majka l’emporter.

Poulidor lève les bras au Pla d’Adet il y a 50 ans

Lors du Tour de France 1974, le 15 juillet, alors qu’Eddy Merckx écrase la course, Raymond Poulidor décide de faire le spectacle. « Poupou » distance largement le Belge et lève les bras au sommet du Pla d’Adet, réussissant à reprendre deux minutes à Eddy Merckx. Insuffisant pour remporter le Tour de France mais cette victoire pleine de panache contribuera encore un peu plus à asseoir la légende du Français. A ce moment-là, il ne le sait pas mais il remportera la dernière étape de sa carrière sur le Grande Boucle.

«La ligne d’arrivée sera exactement tracée là où Poulidor avait levé les bras»

50 ans après, quoi de mieux que de rendre hommage à l’un des plus grands cyclistes français ? Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, évoque le profil de l’étape, qui rendra hommage à Poulidor : « Le format dynamique de la première étape pyrénéenne est accentué par le fait que la bagarre ne devrait débuter qu’après la traversée de Lourdes. Il restera alors 80 kilomètres mais un festival de sommets comprenant le col du Tourmalet, la Hourquette d’Ancizan et la montée au Pla d’Adet. Cinquante ans après, la ligne d’arrivée sera exactement tracée là où Raymond Poulidor avait levé les bras. »