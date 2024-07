Tour de France : Vingegaard proche de la mort ? Il fond en larmes en direct

Jean de Teyssière

Enfin une victoire pour Jonas Vingegaard ! Vainqueur du Tour de France 2023, le coureur danois attendait depuis onze étapes sa victoire et ce fut chose faite après ce formidable mano à mano avec Tadej Pogacar lors des 25 derniers kilomètres. A l'arrivée, le coureur de Team Visma | Lease a Bike était en larmes, lui qui a avoué être passé proche de la mort lors d'une chute il y a trois mois.

Lors de la quatrième étape du Tour du Pays Basque, Jonas Vingegaard est pris dans une chute collective et se blesse gravement. Le cycliste danois est victime d'une fracture de la clavicule gauche, de plusieurs côtes cassées, d'une contusion pulmonaire et d'un pneumothorax. Sa participation au Tour de France était même quasiment compromise. Sa victoire au Lioran est donc une belle revanche pour le double vainqueur du Tour.

«Une victoire très émouvante pour moi»

Sur le site du Tour de France, Jonas Vingegaard s’est montré très heureux de cette victoire remportée in extremis face à Tadej Pogacar : « C'est évidemment une victoire très émouvante pour moi. Revenant d'une grave chute, ça représente beaucoup pour moi après tout ce que j'ai enduré ces derniers mois. Gagner aujourd'hui me fait repenser à tout ça. Je n'aurais jamais été capable de faire ça sans ma famille qui m'a énormément soutenu. Je suis juste content d'être ici. Je n'ai pas pu suivre l'attaque de Tadej Pogacar, elle était vraiment forte. J'ai dû me battre pour revenir. Je ne croyais pas que j'allais y arriver. Et je suis surpris de l'avoir battu au sprint. Il y a trois mois, je ne pensais vraiment pas que je serais ici aujourd'hui à jouer une victoire. »

«Je me suis demandé honnêtement si je n’allais pas mourir

Au micro de France 2, Jonas Vingegaard est apparu en larmes au moment d’évoquer cette victoire et son grave accident survenu il y a trois mois : « Bien sûr, j’ai appelé ma femme. Elle a joué un très grand rôle dans mon retour après ma chute. J’étais vraiment très ému et je le suis toujours. C’était il y a trois mois seulement… A l’époque, je me suis demandé très honnêtement si je n’allais pas mourir. Donc être ici c’est vraiment quelque chose de spécial. »