Tour de France : Pogacar-Evenepoel, alliance contre Vingegaard ?

Alexandre Higounet

Depuis deux jours, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel se sont alliés médiatiquement pour pointer du doigt l’attitude défensive de Jonas Vingegaard lors de l’étape des chemins blancs dimanche dernier. Cette alliance pourrait-elle trouver un prolongement au niveau sportif ? Analyse.

L’épisode des chemins blancs dimanche dernier, lorsque Jonas Vingegaard avait refusé de relayer Tadej Pogacar et Remco Evenepoel alors que les trois s’étaient détachés et comptaient plus de trente secondes d’avance sur ce qu’il restait du peloton, pourrait-il avoir laissé beaucoup plus de traces que prévu ?

Evenepoel et Pogacar, d’alliés médiatiques…

Depuis, les phrases et les noms d’oiseaux ont en tout cas volé en direction du leader danois, accusé de tous les maux par les deux autres leaders. Evenepoel s’était montré particulièrement virulent au micro d’ITV Cycling : « Peut-être que le podium du Tour de France aurait pu se décider aujourd’hui. On doit accepter les tactiques, mais parfois il faut aussi avoir les c*** pour courir, et malheureusement Jonas ne les a peut-être pas eues ». Pogacar, lui aussi, avait pointé du doigt l’attitude défensive du Danois, comme relayé par cyclismactu.net : « Les Visma n'ont regardé que moi et ont sous-estimé les autres, je crois qu'il pourrait y avoir un retour de bâton plus tard. On aurait pu reprendre du temps avec Evenepoel et Vingegaard et consolider le podium. Visma met l'accent sur moi. Je m'en souviendrai. Chacun fait sa course, ça ne me dérange pas. J'aime courir avec le cœur, c'était une journée pour le faire. Oui, je pense que Vingegaard a peur de moi, sinon il aurait relayé. Ils ne pensent qu'à ma roue, pas à celles des autres ».

… à alliés sportifs ?

A l’inverse, Evenepoel et Pogacar se sont échangés des compliments l’un sur l’autre. Evenepoel : « Tadej est comme moi, un coureur plus joueur, on aime les classiques et c’est comme ça qu’on a couru dimanche ». Pogacar : « C’est notre premier grand Tour ensemble et jusqu’à présent, c’est plutôt amusant de courir contre lui. C’est un adversaire coriace et c’est vraiment agréable de voir un gars comme lui tout donner quand il le peut, essayer de faire la différence ». D’allié médiatiques, Pogacar et Evenepoel pourraient-ils devenir alliés sportifs contre Vingegaard ? Si un tel raccourci apparaît exagéré dans l’absolu, sachant que les deux sont également adversaires pour le maillot jaune, le fait est que s’ils se retrouvent un jour ensemble avec un temps d’avance sur le Danois, il devient très probable qu’ils uniront leurs efforts sans retenu ni calcul pour l’éliminer. Si l’épisode des chemins blancs doit avoir un prolongement, ce sera dans ce cas de figure…