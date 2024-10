Cyclisme : Chavanel se lâche sur le transfert d’Alaphilippe

Arnaud De Kanel

Après onze saisons au sein de la Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe débutera une nouvelle aventure en 2025. En Effet, malgré les convoitises de plusieurs équipes françaises, l'ancien double champion du monde a opté pour la Tudor Pro Cycling. Le compagnon de Marion Rousse a écouté son cœur selon Sylvain Chavanel.

Julian Alaphilippe en a fini avec la Soudal Quick-Step. Le Français espérait dire adieu à son équipe sur le Tour de Lombardie mais il avait du renoncer à prendre le départ suite à sa chute sur les Mondiaux. Il évoluera au sein de la formation Tudor en 2025 après avoir repoussé des offres françaises. Sylvain Chavanel a commenté sa décision.

Cyclisme : Un énorme transfert va régaler Julian Alaphilippe ? https://t.co/EoRPAktA1d pic.twitter.com/9dCklVeX7R — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

«C’est son cœur qui a parlé»

« Quick-Step est mon équipe de cœur (il est resté de 2009 à 2013, Ndlr) donc j’aurais vraiment souhaité qu’il y reste. Mais pour durer et se donner les moyens d’être toujours ambitieux, une carrière a parfois besoin d’être pimentée. Il faut croire que Julian avait besoin de ça pour vivre autre chose. Au-delà des enjeux financiers, je pense que c’est juste ça… une raison sportive, un choix humain pour découvrir un nouvel environnement. Peu importe qu’il évolue en Belgique, en Suisse ou en France, Julian sera toujours autant médiatisé. Il a suffisamment été en contact avec des formations françaises pour faire son choix en connaissance de cause, pour peser le pour et le contre. Et, au final, c’est son cœur qui a parlé. On connait Julian… il est comme ça », a déclaré Sylvain Chavanel dans un entretien accordé au Quotidien du Sport. L'ancien baroudeur estime que ce départ n'est aucunement lié à l'explosion de Remco Evenepoel au sein de la formation belge.

«Julian a assez de talent et de gnaque pour continuer à gagner»

« Tout ça, c’est du blabla ! Julian est un vrai puncheur, pas un coureur de grands Tours. Ses performances exceptionnelles sur le Tour ont pu le faire croire, mais elles étaient justement exceptionnelles. Quoi qu’on en dise, chez Quick-Step, il a toujours été un leader, personne ne lui a fait de l’ombre. Sauf que désormais, il prend de l’âge comme tout le monde et ses performances sont moins exceptionnelles. Mais Julian a assez de talent et de gnaque pour continuer à gagner », a ajouté Sylvain Chavanel.