Cyclisme : Un énorme transfert va régaler Julian Alaphilippe ?

Arnaud De Kanel

La longue aventure de Julian Alaphilippe au sein de la formation Soudal Quick-Step s'est achevée. Le coureur français va désormais défendre les couleurs de la Tudor Pro Cycling où un énorme projet serait dans les tuyaux.

Julian Alaphilippe souhaitait dire adieu à la Soudal Quick Step sur les routes du Tour de Lombardie mais sa chute aux Mondiaux l'a privé d'une dernière danse. En effet, le double champion du monde sera désormais un coureur pour la formation Tudor de Fabian Cancellara. « Après plus de dix ans avec la même équipe, il était temps de changer. Le projet Tudor Pro Cycling m’a plu dès le début. J’ai vu l’équipe arriver et se développer, et je connais aussi quelques coureurs et membres du staff. Quelle meilleure façon de marquer un tournant dans ma carrière qu’avec un nouveau projet ambitieux ? », avait déclaré Julian Alaphilippe à l'annonce de sa signature. Et les contours de ce projet commencent à se dessiner sérieusement.

Cyclisme : Snobé par Alaphilippe, il se console avec une autre signature https://t.co/dudv7rQFlq pic.twitter.com/sQowmkWWBl — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

Red Bull avec Tudor ?

Après le rachat minoritaire du Paris FC, Red Bull pourrait bien continuer son investissement dans le sport. Le groupe autrichien a débarqué dans le cyclisme avec la Bora et pourrait désormais conclure un contrat de sponsoring avec la formation Tudor selon les informations de HLN.BE. Une rentrée d'argent non-négligeable est à prévoir et elle pourrait permettre le recrutement d'une star du peloton.

Pidcock chez Tudor ?

Ainsi, le média néerlandais indique que Tom Pidcock pourrait poser ses valises en Suisse et y rejoindre Julian Alaphilippe. En froid avec la formation INEOS Grenadiers, le Britannique n'est pas contre un départ. Il a notamment été lié à l'équipe Q36-5 mais la Tudor semble avoir plus d'arguments pour le convaincre. De plus, l'équipe suisse est équipée par BMC, marque qui lui avait permis de décrocher le titre olympique de VTT en 2021. L'arrivée de Thomas Pidcock serait un renfort de poids pour Julian Alaphilippe.