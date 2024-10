Mercato - PSG : «Un très grand joueur» annoncé après Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises. Arrivé au terme de son contrat, le Français s’est engagé libre au Real Madrid. Une énorme perte pour le club de la capitale, qui a finalement décidé de ne recruter personne pour remplacer Mbappé. C’est finalement Bradley Barcola qui va peut-être à le faire oublier…

Meilleur buteur de Ligue 1, Bradley Barcola réalise un début de saison canon avec le PSG. Recruté il y a un an pour 50M€, l’international français montre toute l’étendue de son talent. Et si c’était lui finalement le successeur de Kylian Mbappé ?

Après Mbappé, le PSG tient là un très grand joueur

Pour Le Parisien, Olivier Kapo a dit tout le bien qu’il pensait de Bradley Barcola. « Il a la vitesse, le dribble, l’efficacité. Et, en plus, sa marge de progression est énorme. Après Mbappé, le PSG tient là un très grand joueur ! Il a la réussite devant le but, cette facilité un peu à la Thierry Henry. Il peut tirer au sol, en l’air. En un contre un, il va essayer de rentrer balle au pied. Il a toujours la tête levée, c’est un talent qu’il faut accompagner », a-t-il alors lâché.

C'est la vraie bonne pioche du PSG depuis longtemps

De son côté, Xavier Gravelaine, ancien du PSG, a assuré à propos de Bradley Barcola : « C’est la vraie bonne pioche du PSG depuis longtemps. Quand il est en forme, il faut s’accrocher pour le stopper ! Barcola a le potentiel pour devenir le numéro un au PSG et en équipe de France. Il va finir entre 15 et 20 buts sans problème ».