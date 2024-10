Mercato : Le PSG se manque pour une star, c’est terminé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a décidé de miser sur des jeunes joueurs prometteurs. Mais le club parisien a également lorgné certains joueurs confirmés comme Joshua Kimmich. Cependant, l’international Allemand a décidé de poursuivre au Bayern Munich, club au sein duquel il devrait d’ailleurs terminer sa carrière, ce qui est la volonté des dirigeants bavarois.

Au cours du mercato estival, le PSG s’est renforcé par le biais de la jeunesse. Au milieu de terrain notamment, Paris a une fois de plus décidé de miser sur la jeunesse. Avec les arrivées de Désiré Doué et de João Neves, les dirigeants franciliens se sont attaché les services de deux énormes talents dans l’entrejeu.

Le PSG a tenté Joshua Kimmich cet été

Cependant, le PSG a également tenté un gros coup dans ce secteur de jeu. En effet, pendant longtemps, le club parisien a tenté de recruter Joshua Kimmich. En froid avec la direction du Bayern Munich, la star de 29 ans était disposée à quitter le club allemand, lui dont le contrat expire à l’issue de cette saison.

Le milieu de terrain va prolonger avec le Bayern Munich

Mais depuis quelques mois, les relations entre Kimmich et le Bayern Munich se sont améliorées. Et à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano, la tendance est désormais à ce que l’international Allemand poursuive en Bavière. Sur X, ce dernier annonce que Joshua Kimmich et le club bavarois sont en pleine négociations concernant une prolongation, alors que Romano rappelle l’intérêt du PSG à l’égard du milieu de terrain cet été.