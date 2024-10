«Un cran en dessous», Barcola déclassé au PSG ?

Axel Cornic

Encore buteur contre Strasbourg lors de la dernière journée de Ligue 1 (4-2), Bradley Barcola s’est affirmé au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Meilleur buteur de Ligue 1 en ce moment, l’ailier de 22 ans brille, mais semble encore loin des standards de certains de ses coéquipiers.

Il y a un an et demi, ils étaient nombreux à s’interroger sur son transfert à 50M€. Mais force est de constater que le PSG a eu le nez creux avec Bradley Barcola, la dernière pépite de la formation de l’OL. Il est en effet le meilleur buteur de Ligue 1 avec sept réalisations en huit matchs et son importance ne cesse de grandir au sein du dispositif de Luis Enrique à Paris.

Barcola cartonne au PSG, mais...

Selon le site spécialisé Transfermarkt, cette ascension fulgurante a eu un impact sur sa valeur marchande, qui aurait quasiment doublé en un an et demi. De 35M€ lors de son arrivée au PSG, Barcola en vaudrait désormais quasiment le double avec 65M€, ce qui en fait l’un des joueurs les plus bankable du club !

« Il doit encore gagner en efficacité sur les très gros matchs de Ligue des Champions »

Mais Bradley Barcola ne semble pas encore être au niveau de certains de ses coéquipiers du PSG, comme Ousmane Dembélé. « C’est un cran en dessous » a expliqué un scout anglais, à L’Equipe. « Il doit encore gagner en efficacité sur les très gros matchs de Ligue des Champions. Je le situe davantage autour d’une valorisation comparable à Michael Olise du Bayern Munich par exemple ».