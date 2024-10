Après Mbappé, Barcola a une nouvelle mission au PSG

Arnaud De Kanel

Lors de son passage au PSG, Kylian Mbappé a énormément travaillé sa finition, au point de devenir une référence en la matière. Depuis son départ, c'est Bradley Barcola qui assume la responsabilité de faire trembler les buts adverses. Grâce à son travail à l'entrainement, le numéro 29 est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1 avec sept réalisations.

A nouveau buteur samedi soir avec le PSG, Bradley Barcola caracole en tête du classement des buteurs de Ligue 1. L'ancien joueur de l'OL compte désormais sept réalisations en huit matchs. Une efficacité qu'on ne lui connaissait pas encore avant ce début de saison tonitruant. Et il n'y a évidemment pas de secret.

«J'ai beaucoup travaillé devant le but»

Si Bradley Barcola marque autant, c'est parce qu'il travaille en conséquence. Alors qu'il a désormais la lourde responsabilité de remplacer Kylian Mbappé, l'ailier s'est donné la mission de travailler davantage sa finition pour empiler les buts. Et ses efforts portent leurs fruits.

«Mon rôle c'est de marquer»

« J'ai beaucoup travaillé devant le but. Je me suis mis en tête que je suis attaquant, il faut marquer, c'est mon rôle. Aujourd'hui, ça m'a réussi donc je suis content. Faire plus de finitions après les séances, vraiment me mettre dans la tête que je suis attaquant, que mon rôle c'est de marquer, travailler devant le but et tirer », a déclaré Bradley Barcola en zone mixte ce samedi soir.