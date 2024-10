Polémique homophobe avec l’OM, le PSG sort du silence

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la suite des chants homophobes visant l'OM entendus dans les tribunes du Parc des Princes samedi face à Strasbourg (4-2), le PSG a tenu à réagir ce dimanche et rappeler son engagement contre « toutes les formes de discrimination, y compris l'homophobie ». Des faits qui seront bientôt étudiés par la commission de discipline de la LFP.

Tenu en échec par l’OGC Nice (1-1) avant la trêve, le PSG a renoué avec le succès samedi à l’occasion de la réception de Strasbourg (1-1). Une victoire qui intervient une semaine avant le déplacement du club de la capitale sur la pelouse de l’OM, le 27 octobre prochain, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Avant ce grand rendez-vous, les supporters parisiens ont lancé les hostilités en lançant des chants homophobes à l’encontre du club marseillais.

« Le club prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le Parc des Princes reste un lieu inclusif pour tous »

Auprès de L'Équipe, le PSG a tenu à réagir et condamner ces chants : « Le Paris Saint-Germain réaffirme son engagement ferme contre toutes les formes de discrimination, y compris l'homophobie. Le club prend toutes les mesures nécessaires, avant et pendant les matches, pour s'assurer que le Parc des Princes reste un lieu inclusif pour tous. Nous travaillons activement à bannir les comportements discriminatoires et à promouvoir un environnement respectueux, où chaque supporter peut profiter du football en toute sécurité. »

La commission de discipline de la LFP saisie

Le PSG a également rappelé sa collaboration avec des associations comme SOS Homophobie et Sportitude et poursuit ses efforts afin de sensibiliser ses employés ainsi que ses supporters. Le club de la capitale a tout même précisé que ces faits se produisent dans une grande majorité des stades et pas seulement au Parc des Princes. La LFP quant à elle a confirmé par le biais d'un communiqué publié ce dimanche que ce dossier sera bientôt étudié par sa commission de discipline.