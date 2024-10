PSG : Avant l’OM, Barcola envoie un message

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est sur une bonne dynamique. Après une première période poussive face au Racing Club de Strasbourg, le club parisien est parvenu à faire la différence grâce notamment à un but de Bradey Barcola, qui fait le plein de confiance avant une rencontre de Ligue des champions face au PSV Eindhoven. Prévu le 27 septembre, le Classique apparaît bien loin.

Retour gagnant pour le PSG ! Après la trêve internationale, le club parisien a retrouvé ses bonnes habitudes en battant le Racing Club de Strasbourg au Parc des Princes. De très bon augure avant un match important de Ligue des champions face au PSV Eindhoven.

Barcola annonce la couleur

Ensuite, ce sera au tour de l’OM de défier les hommes de Luis Enrique. Mais interrogé sur ce Classique qui s’annonce explosif, Bradley Barcola, auteur de son septième but en Ligue 1, ne souhaite pas se projeter aussi loin.

« On est focus sur le prochain match »

Pour l’heure, seul le choc face au PSV Eindhoven occupe son esprit. « Pour l’instant, on est focus sur le prochain match de Ligue des champions. Mon prochain objectif c’est déjà le prochain match (face au PSV Eindhoven). On se prépare bien et on est prêt » a lâché Barcola en zone mixte et dans des propos rapportés par Culture PSG.