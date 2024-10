PSG : Luis Enrique fait un gros sacrifice pour Barcola ?

Pierrick Levallet

Après le départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique a revu ses plans au PSG. Le technicien espagnol, en quête d’équilibre, a notamment attribué un nouveau rôle à Nuno Mendes. D’habitude très actif en attaque, le Portugais évolue désormais plus bas sur le terrain. Cela viserait en partie à ne pas gêner un certain Bradley Barcola.

Le mercato estival 2024 a marqué la fin d’une ère au PSG. Kylian Mbappé a signé libre au Real Madrid après sept ans passés chez les Rouge-et-Bleu. Et cela a poussé Luis Enrique à revoir ses plans. Le technicien espagnol a cherché à rééquilibrer son équipe, surtout d’un point de vue défensif. Il a ainsi donné de nouvelles consignes à Nuno Mendes.

Nuno Mendes sacrifié pour l'équilibre défensif...

D’ordinaire explosif et très impliqué en attaque, le latéral gauche de 22 ans a désormais un rôle plus conservateur au PSG. L’international portugais se projète beaucoup moins et participe plutôt à la relance du jeu depuis la défense. Cela donne donc une plus grande liberté à Achraf Hakimi de l’autre côté du terrain, laissant présager que Nuno Mendes est sacrifié par Luis Enrique pour le bien du collectif.

... mais aussi pour Barcola au PSG ?

Mais il y aurait une autre raison qu'un souci d'équilibre défensif à en croire Tripy Makonda. « Barcola a besoin d’espace pour s’exprimer et il y a une volonté du staff de lui proposer des situations d’un contre un. Si tu rajoutes Nuno Mendes dans sa zone, le couloir serait alors surchargé. Il faut se faire une raison et comprendre que ses montées se feront par à-coups. Il l’a démontré contre Gérone, Arsenal quand il a profité du fait que Joao Neves ou Vitinha viennent décrocher pour se projeter » a indiqué l’ancien latéral gauche du PSG, interrogé par Le Parisien. Luis Enrique aurait donc fait ce gros sacrifice en bridant le jeu de Nuno Mendes par souci d’équilibre en défense, mais aussi pour permettre à Bradley Barcola d’avoir plus d’espace. L’international français a démarré la saison en trombe (6 buts). À voir s’il saura se montrer régulier.