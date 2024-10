Affaire Mbappé : Un joueur du PSG calme tout le monde !

Thomas Bourseau

Aux côtés de Kylian Mbappé pendant la virée suédoise au cours de laquelle l’attaquant du Real Madrid aurait violé et harcelé sexuellement une femme au vu de la plainte déposée à son encontre, Nordi Mukiele n’aurait, à l’instant T, pas eu de comportement inapproprié. Xabi Alonso s’est assuré de son état mental à son retour au Bayer Leverkusen. Mais le joueur prêté par le PSG a tenu à rassurer son coach.

En milieu de semaine dernière, Kylian Mbappé et Nordi Mukiele, qui ont noué une relation étroite pendant leurs deux saisons passées ensemble au PSG avant leurs départs respectifs pour le Real Madrid et en prêt sans option d’achat pour le Bayer Leverkusen, se payaient du bon temps en Suède.

Mukiele instigateur de la virée suédoise pour laquelle Mbappé est accusé de viol

En effet, pas concernés par l’équipe de France pendant la trêve internationale d’octobre, la star du Real Madrid et le joueur qui appartient toujours au PSG profitaient de jours de repos alloués par leurs clubs pour décompresser à Stockholm. Ce ne fut pas une première pour Mukiele qui avait déjà effectué quelques virées dans la capitale suédoise en démarchant Marco Djelevic qui organisait ses soirées VIP dans des établissements nocturnes comme Le V où Nordi Mukiele et Kylian Mbappé se sont rendus et le lieu duquel ils seraient rentrés au Bank Hotel accompagnés. La suite, on la connaît. Kylian Mbappé aurait eu une relation sexuelle avec une jeune femme consentie d’après son clan, mais il se pourrait selon Le Parisien qu’un autre comportement inapproprié pendant son séjour soit à mettre à son crédit puisqu’il fait l’objet d’une plainte pour viol et harcèlement sexuel.

Mukiele rassure Alonso : «Il avait quatre jours de repos et je n’en savais pas plus»

Qu’en est-il de Nordi Mukiele ? Pour le moment, le latéral droit du PSG n’est cité dans aucun scandale sexuel et a pu discuter de son état mental avec son entraîneur Xabi Alonso cette semaine en rassurant ainsi le champion du monde espagnol d’après Le Parisien. De passage en conférence de presse vendredi, Xabi Alonso a évoqué l’affaire Kylian Mbappé liée à son défenseur. « Nordi est disponible pour l’équipe. Nous avons parlé ensemble. Il avait quatre jours de repos et je n’en savais pas plus ».