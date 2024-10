En soirée avec Mbappé, ils lâchent de terribles confidences

Axel Cornic

La récente polémique autour de Kylian Mbappé a mis en lumière des problèmes beaucoup plus préoccupant concernant sa vie privée. Certaines sources évoquent clairement une dépression pour l’ancienne star du Paris Saint-Germain, qui a décidé en juillet dernier de se lancer dans une nouvelle aventure à l’étranger en signant pour le Real Madrid.

On en apprend toujours plus. L’affaire lancée par la presse suédoise a ouvert la boite de Pandore et il ne se passe pas un jour sans qu’une nouvelle information ne sorte au sujet de Kylian Mbappé. Le joueur, qui a d’ailleurs visé le PSG dans un sous-entendu à peine déguisé après la sortie des premières indiscrétions, ne semble pas traverser la meilleure période de sa vie.

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour ce transfert à 100M€ ? https://t.co/FaqnuIJYZH pic.twitter.com/NHPIniSrYc — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

« Mentalement, Mbappé ne va pas bien »

Plusieurs sources évoquent en effet une profonde dépression de celui qui était la coqueluche du football français il y a encore quelques mois. C’est le cas de Romain Molina, qui a fait des nouvelles confidences tout récemment. « Mentalement il ne va pas bien. Des dépressions, il y en a plein dans le milieu du foot et, honnêtement, vu ce qu'il a vécu au PSG, c'est compréhensible. Mais personne n'a parlé » a expliqué le journaliste, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Colinterview.

« On lui parlait, il avait les yeux dans le vide. On se demandait qui c’était, on voyait qu’il n’était pas heureux »

« Des joueurs de Ligue 1 qui ont fait deux soirées avec lui à Paris, pas des grosses soirées mais des soirées un peu sympas » a poursuivi Molina. « Quand les mecs : “On lui parlait, il avait les yeux dans le vide. On se demandait qui c’était, on voyait qu’il n’était pas heureux”. Les mecs étaient choqués et entre eux ils se disaient qu’il était en dépression. Quand tu parles à son entourage et qu’ils te disent qu’il ne va pas bien, mais vous avez fait quoi pour lui ? »