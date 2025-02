Benzema largué par Ben Arfa : «C’était incroyable»

Arnaud De Kanel

La génération 87 est sans aucun doute l'une des plus talentueuses que la France ait connue. Mais elle est également tristement célèbre pour regorger de talents gâchés comme Hatem Ben Arfa. Le milieu offensif aura tout de même réalisé une carrière honorable, mais pas à la mesure de son immense talent. Pour Jérémy Menez, également issu de cette fameuse génération 87, Ben Arfa était le plus talentueux de tous, donc même supérieur à Karim Benzema.

Hatem Ben Arfa, un nom qui évoque à la fois le génie et l’inconstance. Passé par des clubs comme l'OL, l'OM, le PSG, Rennes, Nice, Lille, Bordeaux ou encore Newcastle et Hull City en Angleterre, l’ancien international français a sillonné l’Europe. Mais au regard de son immense talent, nombreux sont ceux qui l’imaginaient briller sous les couleurs des plus grands clubs du continent. Dribbleur hors pair, capable d’éclairs de génie, Ben Arfa n’a jamais réellement trouvé la stabilité nécessaire pour inscrire son nom au panthéon du football mondial. Un parcours jalonné de coups d’éclat, mais aussi d’occasions manquées, qui laisse chez les amateurs du ballon rond une sensation d’inachevé. Lui-même issu de cette génération, Jérémy Menez est formel : Ben Arfa était le meilleur.

Danse avec les Stars - Rami : Le drame familial annoncé en pleine émission

➡️ https://t.co/i56cjMplCy pic.twitter.com/Yjh3Zd4vxj — le10sport (@le10sport) February 22, 2025

«Celui qui avait le plus de talent, c’était Hatem»

« Il y a pas mal de joueurs qui ont réussi à faire une carrière de football dans la génération 87. Après, nos noms étaient plus retenus parce qu’on avait peut-être plus de talent que les autres. Et quand tu es un joueur offensif, tu dois marquer des buts, tu es créatif… Donc forcément, on parle plus de toi. Dans le football, on parle plus des joueurs offensifs, c’est comme ça », introduit tout d'abord Jérémy Menez sur la chaine YouTube Kampo avant d'évoquer la supériorité d'Hatem Ben Arfa.

«C’était incroyable»

« Qui est le plus fort quand on gagne le Championnat d’Europe U17 ? Celui qui avait le plus de talent, c’était Hatem. C’est indéniable. Ce qu’il faisait à l’entrainement, même en match, c’était incroyable… De toute façon, Hatem, il fallait le voir à l’entrainement quotidiennement, c’était un plaisir… », a ajouté l'ancien joueur du PSG. Hatem Ben Arfa surpassait donc un certain Karim Benzema, pourtant Ballon d'Or quelques années plus tard.