«Je vais le tuer» : Ben Arfa tient sa promesse !

En 2015, Hatem Ben Arfa débarque à l'OGC Nice en provenance de Newcastle. Il ne sera alors resté qu'une saison chez les Aiglons, mais quelle saison. Sous les ordres de Claude Puel, HBA marchait sur l'eau. Ben Arfa était en pleine confiance à Nice et Yoan Cardinale, son ancien coéquipier, a raconte une anecdote à ce sujet.

Après son exil anglais, Hatem Ben Arfa est donc revenu en France. Le joueur formé à l'OL s'était ainsi engagé avec l'OGC Nice en 2015. Le choix parfait puisque chez les Aiglons, l'international français s'est totalement relancé. Auteur de performances exceptionnelles, Ben Arfa a impressionné tout le monde, montrant à nouveau toute son aisance technique pour dégoûter ses adversaires.

« C’est des fous ! Ils ont mis Sylvain Armand dans l’axe »

A Nice, Yoan Cardinale a partagé le vestiaire avec Hatem Ben Arfa. Et pour Timothé Crépin, il a alors raconté une anecdote d'une folle promesse de l'ancien joueur des Aiglons avant un match face à Rennes : « Claude Puel montre le onze titulaire de Rennes. Et là, Hatem rigole devant le tableau. Je suis avec un autre joueur et on lui dit: "Hatem, pourquoi tu rigoles ?" et il répond: "C’est des fous ! Ils ont mis Sylvain Armand dans l’axe. Je vais le tuer" ».

« Je vous l’avez dit que j’allais le tuer »

Hatem Ben Arfa l'avait promis et il avait tenu sa promesse. « Sur le premier but qu’on marque à Rennes, Hatem fixe Sylvain Armand, il rentre sur son pied gauche, il fait semblant d’enrouler, finalement il va sur son pied droit et Armand se tourne. Et à la mi-temps il nous dit: "je vous l’avez dit que j’allais le tuer" », a ajouté Yoan Cardinale.